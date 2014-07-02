Nat/droog stofzuiger NT 75/2 Ap Me Tc
Krachtige, tweemotorige stof-/waterzuiger voor professioneel gebruik. Dankzij de effectieve, halfautomatische reiniging van de vlakfilter door middel van luchtstoten behoudt het toestel een bijna constant hoge zuigkracht.
De NT 75/2 Ap Me Tc is een krachtige stof-/waterzuiger met ApClean-systeem voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. Het robuuste roestvrijstalen reservoir van 75 liter is ideaal voor grote hoeveelheden vuil en kan gemakkelijk worden geleegd dankzij het kantelbare chassis. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met een geïntegreerd filterdeksel voor eenvoudige verwijdering van het grote platte vouwfilter. Het effectieve halfautomatische ApClean filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een lange levensduur van het filter. De NT 75/2 Ap Me Tc heeft ook een elektronische vulniveauregeling. Dit zorgt ervoor dat het maximaal toegestane vulniveau niet wordt overschreden tijdens het natzuigen. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden afgevoerd via een permanent bevestigde, oliebestendige afvoerslang. Accessoires kunnen snel en eenvoudig aan de stofzuiger worden bevestigd met behulp van het praktische clipsysteem. Het apparaat is uitgerust met slangopbergruimte, een accessoirehouder en een grote opbergruimte (bijv. voor gereedschap). 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen geven de NT 75/2 Ap Me Tc de nodige mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak
- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.
Geïntegreerde afvoerslang
- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Slang- en bochtenbevestiging
- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|75
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|26
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|700 x 505 x 995
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 75/2 Ap Me Tc
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.