Sproei-extractie apparaat Puzzi 10/1 Edition
Met standaard 240 mm tapijtmondstuk, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk en 48 RM 760 tabs - de Puzzi 10/1 Edition sproei-extractie voor het reinigen van bekleding en tapijt.
De professionele sproei-/extractiemachine Puzzi 10/1 Edition van Kärcher heeft een zeer goede zuigkracht en zorgt voor hygiënische reinigingsresultaten en een snelle toegankelijkheid van textieloppervlakken. Het sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt ze vervolgens weer op, inclusief het losgemaakte vuil, waardoor hij perfect is voor het reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken. Het robuuste, compacte ontwerp van de Puzzi 10/1 Edition garandeert een lange levensduur en dus een hoge efficiëntie - ideaal voor het reinigen van gebouwen, in de horeca of voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Het deksel van het apparaat en het mondstuk voor bekleding en vloeren zijn transparant voor een beter zicht op het vuil. Grote drukknoppen die met de hand of voet kunnen worden bediend, verhogen het gebruikscomfort. De meegeleverde accessoires zijn bijzonder uitgebreid: 240 mm vloermondstuk voor tapijt, mondstuk voor bekleding, spleetmondstuk en 48 RM 760 tabbladen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte dieptereiniging van textieloppervlakken. Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaamEfficiënte pomp met lange levensduur. Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties. Robuust ontwerp en stootrand beschermen het apparaat tegen stoten en slagen
Uitgebreide set voor tapijtreinigingFlexibele zuiglip voor optimale zuighoek en beste droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigpijp. Ergonomische tweehandengreep voor meer gebruiksgemak.
Praktisch mondstuk voor bekleding
- Eenvoudige en grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels.
- Ideaal voor het reinigen van het interieur van voertuigen.
- 110 millimeter breed mondstuk om in het spuit-/zuigpistool te steken.
Robuust, lang spleetmondstuk
- Ideaal voor het reinigen van bekleding en het interieur van voertuigen
- Eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen: Kieren, voegen en hoeken.
- Praktische lengte van 253 mm.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Kabel haak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Geïntegreerde opbergruimte voor bekleding en tapijtmondstuk
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
- Geïntegreerde zuigbuishouder met vloerzuigmond in de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|20 - 25
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|10 / 9
|krachtturbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|40
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|709 x 322 x 438
Verpakkingsinhoud
- Bekledingszuigmond
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs, 48 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabel haak
- Vloermondstuk: 240 mm
- Spleetmondstuk
- spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/sifonbuis
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Blauw
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
- Voor het reinigen van bekleding en textiele oppervlakken in hygiënisch gevoelige ruimten
- Voor dieptereiniging van tapijten en textiele vloerbedekking
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 10/1 Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.