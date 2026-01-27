De HR 25 slanghaspel voor mobiel of stationair gebruik is perfect voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Het praktische slangopbergsysteem kenmerkt zich door het robuuste, roestvrije aluminium frame. De compacte afmetingen besparen ruimte en vereenvoudigen het werk. De uitrustingsdetails: muurbeugel, bevestigingsschroeven, 15 m 1/2 "PrimoFlex® slang, spuit, 4 universele slangkoppelingen Plus (3x zonder en 1x met Aqua Stop) en een G3 / 4 kraanaansluiting. Omdat de innovatieve Kärcher slangopbergsystemen nieuwe maatstaven stellen op het gebied van functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor het snel op- en afrollen van de slang, zonder handmatige geleiding - met minimale benodigde ruimte. Kärcher slangdragers zijn compatibel met alle beschikbare kliksystemen.