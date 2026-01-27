Slanghaspel HR 25
Slanghasel HR 25 met roestvast frame. Incl. Bevestigingsmateriaal Muurbeugel, 15 m 1/2 "PrimoFlex® slang, spuit, 4 universele slangkoppelingen Plus, G3 / 4 kraanaansluiting. Volledig gemonteerd.
De HR 25 slanghaspel voor mobiel of stationair gebruik is perfect voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Het praktische slangopbergsysteem kenmerkt zich door het robuuste, roestvrije aluminium frame. De compacte afmetingen besparen ruimte en vereenvoudigen het werk. De uitrustingsdetails: muurbeugel, bevestigingsschroeven, 15 m 1/2 "PrimoFlex® slang, spuit, 4 universele slangkoppelingen Plus (3x zonder en 1x met Aqua Stop) en een G3 / 4 kraanaansluiting. Omdat de innovatieve Kärcher slangopbergsystemen nieuwe maatstaven stellen op het gebied van functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor het snel op- en afrollen van de slang, zonder handmatige geleiding - met minimale benodigde ruimte. Kärcher slangdragers zijn compatibel met alle beschikbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Met muurbevestiging, bevestigingsschroeven, 15 m 1/2" PrimoFlex®-slang, spuitstuk, 4 universele Plus slangaansluitingen en G3/4 kraanaansluiting.
- Gebruiksklaar
Compacte afmetingen
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Poedergecoat stalen frame voor een mobiel en stationair gebruik
- Robuust en roestvrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|15
|Slangcapaciteit (m)
|max. 15 (1/2")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|265 x 300 x 305
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.