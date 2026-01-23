Stofzuiger T 10/1
Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.
Met een vermogen van 700 watt is onze T 10/1 droogzuiger in staat om een vacuüm van 22 kPa te genereren en daarmee gemakkelijk te voldoen aan de hoge eisen van onze veeleisende klanten in de hotel-, catering-, retail- en gebouwenreinigingsindustrie. De stofzuiger maakt ook indruk op het gebied van comfort en ergonomie dankzij de handig gevormde bocht met clipsysteem, traploze zuigkrachtregeling en een grote voetschakelaar, die een eenvoudige bediening mogelijk maakt zonder bukken. Vermoeidheidsvrij werken is dus probleemloos mogelijk, ook bij langdurig gebruik. De 2,5 meter lange zuigslang en het onderstel, elk voorzien van 2 bok- en 2 zwenkwielen, zorgen voor een gemakkelijke hantering en een zeer goede wendbaarheid van het apparaat. Een rondomlopende stootrand beschermt meubelen en andere meubelen effectief tegen beschadigingen door de zeer robuuste en slagvaste opvangbak van 10 liter. De standaard meegeleverde vliesfilterzak, die ongeveer twee keer zoveel stof kan opnemen in vergelijking met een papieren filterzak, rondt het succesvolle totaalconcept tot slot af.
Kenmerken en voordelen
Meer capaciteitHet apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kunnen aanzienlijk meer stof opnemen dan gewonen papieren stofzakken.
Met en zonder filterzakHet groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om het zuigen zonder filterzak gedurende een bepaalde periode mogelijk te maken.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehorenDe houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.
Bediening met de voet
- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (W)
|700
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|355 x 310 x 385
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Nylon
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Speciaal ontwikkeld voor de vereisten van hotels, gastronomie, detailhandel en schoonmaakbedrijven
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.