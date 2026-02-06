Stofzuiger T 10/1 Adv HEPA
De compacte, ergonomische, kantelbare en robuuste droogzuiger T 10/1 Adv HEPA maakt indruk met zijn geluidsarme, zeer effectieve HEPA -14-filter en onderhoudsgemak.
Onze droogzuiger T 10/1 Adv HEPA met een containerinhoud van 10 liter verrast zelfs ervaren professionals met maximale zuigkracht en tegelijkertijd extreem laag geluidsniveau. De stofzuiger genereert een indrukwekkende vacuüm van 22 kPA uit 700 watt vermogen en garandeert de beste reinigingsresultaten bij gebruik in kantoren, in winkels, in horeca of in zorginstellingen. Met slechts 57 dB(A) is hij zo stil dat hij ook 's nachts probleemloos in ziekenhuizen of hotels kan worden gebruikt, waardoor hij ideaal is voor professionele gebouwenreinigers. Het geïntegreerde HEPA-14-filter is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019 en houdt met een scheidingsgraad van 99,995% zelfs de kleinste deeltjes in het bereik van enkele micrometers vast. Zelfs aërosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig onderschept, zodat de hoogste veiligheidsnormen worden gegarandeerd in hygiënisch gevoelige ruimtes. Compact, niet kantelbaar, robuust, onderhoudsvriendelijk en ontworpen met een ergonomische elleboog, de T 10/1 Adv HEPA scoort ook met comfortabele bediening via voetschakelaar, kabelhouder en kabelhaak, stabiele parkeerpositie voor het vloermondstuk en de meegeleverde vlies filterzak.
Kenmerken en voordelen
Zeer effectief HEPA 14-filter
- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Een hoge mate van filtratie en afscheiding van 99,995% houdt de kleinste deeltjes tegen.
- Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
Zeer laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Maakt stofzuigen in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts mogelijk.
- Verhoogt het gebruikerscomfort.
Uitstekend onderhoudbaar
- Gemakkelijkste vervanging van het insteekbare netsnoer, zelfs zonder voorkennis.
- Vermindert tijd en servicekosten.
Duurzaam, robuust machineontwerp
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
- Gemakkelijk en handig te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
Grote, ronde permanente hoofdfiltermand van wasbaar vlies
- Blijft ook bij het stofzuigen zonder vliesfilterzak zeer lang zeer stabiel.
Geïntegreerde kabelhaak
- Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.
Bediening met de voet
- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.
- Handig in- en uitschakelen van de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (W)
|700
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|355 x 310 x 410
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer
- Insteekbare stroomkabel: standaard
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Adv HEPA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.