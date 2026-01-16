De robuuste Kärcher Premium slanghouder kan eenvoudig op buitenmuren worden aangebracht. De praktische slanghouder bespaart plaats en biedt ruimte voor het opbergen van sproeiers en douches. De slanghaspel is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. Want de innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor snel af- en oprollen, zonder geleiding met de hand - bij minimaal ruimtebeslag. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.