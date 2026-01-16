Wand slanghouder
Slanghouder voor bevestiging aan de muur. Praktisch en plaatsbesparend. Met opbergruimte voor het spuitstuk. Voor alle standaard tuinslangen.
De robuuste Kärcher Premium slanghouder kan eenvoudig op buitenmuren worden aangebracht. De praktische slanghouder bespaart plaats en biedt ruimte voor het opbergen van sproeiers en douches. De slanghaspel is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. Want de innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor snel af- en oprollen, zonder geleiding met de hand - bij minimaal ruimtebeslag. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bevestiging aan de buitenmuren
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Praktisch en plaatsbesparend met opbergruimte voor spuitpistolen en sproeiers
Specificaties
Technische gegevens
|Slangcapaciteit (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|160 x 250 x 180
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.