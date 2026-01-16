De robuuste Kärcher Premium slanghouder Plus kan eenvoudig op buitenmuren worden aangebracht. De praktische slanghouder bespaart plaats en biedt ruimte voor het opbergen van sproeiers en douches. Bovendien is er een opbergvak voor kraanaansluitingen, koppelingen en tuinhandschoenen. De slanghaspel is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. De innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor snel af- en oprollen - bij minimaal ruimtebeslag. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.