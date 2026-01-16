Wand slanghouder PLUS
De robuuste Kärcher Premium slanghouder Plus kan eenvoudig op buitenmuren worden aangebracht. De praktische slanghouder bespaart plaats en biedt ruimte voor het opbergen van sproeiers en douches. Bovendien is er een opbergvak voor kraanaansluitingen, koppelingen en tuinhandschoenen. De slanghaspel is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. De innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor snel af- en oprollen - bij minimaal ruimtebeslag. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Opbergmogelijkheid voor sproeiers en spuitpistolen
Comfortabele en plaatsbesparende opberging van de slang
- Alles wordt op één enkele plaats netjes opgeborgen.
- Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Robuuste materialen
- Lange levensduur
Opbergruimte voor aansluitstukken, sproeiers en tuinhandschoenen
Wandmontage
- Eenvoudige montage aan de muur
Specificaties
Technische gegevens
|Slangcapaciteit (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|145 x 300 x 305
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.