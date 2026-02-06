Droogijsstraalmachine IB 10/15 L2P Advanced
De IB 10/15 L2P Advanced is de nieuwste generatie droogijsstraalmachines met geïntegreerde droogijsproductie. Hoge reinigingsprestaties, ideaal voor industriële toepassingen.
Kortstondig reinigen met droogijsstraalmachines was voorheen nauwelijks denkbaar in het onderhoud van machines of voertuigen, in het productieproces of voor de voorbereiding van voertuigen, omdat de vereiste droogijslogistiek te complex is. Met de IB 10/15 L2P Advanced, de nieuwste droogijsstraalmachine met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibaar CO₂, is dit probleemloos mogelijk, zelfs bij complexe contouren zoals groeven, lagers of sleuven en bij zware vervuiling zoals aangebakken korsten. Dankzij het verbeterde droogijsproductieproces kan er nog meer droogijs worden geproduceerd en kan er een aanzienlijk hogere reinigingsprestatie worden bereikt dan met de voorganger. De vraaggerichte productie van droogijspellets, het zogenaamde L2P-proces ("Liquid to Pellet"), blijft ongewijzigd. Aangezien vloeibare CO₂ onbeperkt houdbaar is in gascilinders, is er geen tijdrovende droogijslogistiek nodig. Het lage persluchtverbruik van het apparaat verlaagt ook de infrastructuurkosten aanzienlijk. De voordelen van de Kärcher droogijstechnologie blijven behouden: zacht en residuvrij. De hoge reinigingsprestaties maken het ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde warmtewisselaar
- Vloeibaar CO₂ wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de droogijsproductie met ongeveer 50%.
Ergonomisch spuitpistool
- Snel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Ice aan / uit-schakelaar direct op het pistool.
Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Straaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display.
- Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en assistentiesystemen, bijv. Voor drukbewaking.
Veilig droogijsstralen
- CO₂ wordt gericht afgevoerd via de afvoerslang.
- Veilig gebruik, geen contact met de droogijspellets.
- Zelfvergrendelende pistooltrekker.
Compacte en mobiele constructie.
- Wielen en handgrepen maken mobiliteit en veilig transport mogelijk.
- Aparte opslag voor alle componenten. Geïntegreerde thuisbasis.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|1,1
|Behuizing / frame
|Plastic roterende behuizing
|Getest door
|CE
|Kabellengte (m)
|5,5
|Luchtdruk (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luchtstroom (m³/min)
|0,07 - 1,55
|geluidsniveau (dB(A))
|95
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|2,5
|Droogijs verbruik (kg/u)
|2 - 15
|Vloeibaar CO2-verbruik (kg/u)
|20 - 60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Spanning (V)
|220 - 230
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|84
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|84
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productiesystemen zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het reinigen van schakelkasten, elektrische componenten en bedieningselementen
- Voor het reinigen van bekleding en textiel
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers