Kortstondig reinigen met droogijsstraalmachines was voorheen nauwelijks denkbaar in het onderhoud van machines of voertuigen, in het productieproces of voor de voorbereiding van voertuigen, omdat de vereiste droogijslogistiek te complex is. Met de IB 10/15 L2P Advanced, de nieuwste droogijsstraalmachine met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibaar CO₂, is dit probleemloos mogelijk, zelfs bij complexe contouren zoals groeven, lagers of sleuven en bij zware vervuiling zoals aangebakken korsten. Dankzij het verbeterde droogijsproductieproces kan er nog meer droogijs worden geproduceerd en kan er een aanzienlijk hogere reinigingsprestatie worden bereikt dan met de voorganger. De vraaggerichte productie van droogijspellets, het zogenaamde L2P-proces ("Liquid to Pellet"), blijft ongewijzigd. Aangezien vloeibare CO₂ onbeperkt houdbaar is in gascilinders, is er geen tijdrovende droogijslogistiek nodig. Het lage persluchtverbruik van het apparaat verlaagt ook de infrastructuurkosten aanzienlijk. De voordelen van de Kärcher droogijstechnologie blijven behouden: zacht en residuvrij. De hoge reinigingsprestaties maken het ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.