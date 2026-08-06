Hogedrukreiniger HD 10/19-4 St H *EU
Eenvoudig te bedienen, stationaire hogedrukreiniger met een hoog debiet van 1.000 l/u. Robuuste en hoogwaardige uitrusting – ideaal voor de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie.
Deze stationaire koudwaterhogedrukreiniger overtuigt door zijn comfortabele bediening, een debiet van 1000 l/u en een druk van 190 bar, een aanvoertemperatuur tot 85 °C is mogelijk. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. Niet alleen de installatie, maar ook de bediening en het onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Elektronische monitoring en weergave van fouten garanderen een hoge mate van bedrijfsveiligheid.Dankzij de 4-polige, langzaam lopende elektromotor is een lange levensduur mogelijk en het apparaat biedt een uitstekende levensduur dankzij de krukaspomp met hoogwaardige messing cilinderkop en de roestvrijstalen behuizing en frame. De hogedrukreiniger bevat een waterreservoir met droogloop- en ontkalkingsbeveiliging; de leegstatus van de ontkalkingsbeveiliging wordt weergegeven. Daarnaast kan via een doseerventiel reinigingsmiddel worden aangezogen en gedoseerd; hier is ook een leegindicator aanwezig. De levering is exclusief accessoires, die apart gekozen kunnen worden: manometer, urenteller, aanzuiging voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitVoorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging. Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal. Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.
Duurzaam en robuustZeer robuust frame en deksel van roestvrij staal. 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur. Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheidUitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout. Uitschakeling bij over-/onderspanning. Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Ongecompliceerde, eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
- LED-lampjes geven de status van de belangrijkste apparaatfuncties aan
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Manometers en bedrijfsurentellers zijn optioneel leverbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
Reinigingsmiddelaanzuiging met klep en leegindicator
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
Robuust ontwerp voor zwaar werk
- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
- Het gebruik van warm water verhoogt de reinigingsefficiëntie aanzienlijk.
Groot waterfilter geïntegreerd
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
Eenvoudige installatie en onderhoud
- In geval van service zijn alle onderdelen gemakkelijk en snel bereikbaar.
- Tijd- en kostenbesparende installatie ter plaatse.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. druk (bar/MPa)
|250 / 25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|7
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|89
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|98,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
- industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/19-4 St H *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.