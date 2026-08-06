Hogedrukreiniger HD 10/21-4 St
Comfortabele bediening, hoge veiligheid en robuustheid: stationaire, krachtige koudwaterhogedrukreiniger met 1000 l/u en 210 bar.
Deze stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor een temperatuur tot 60 °C in de waterinlaat overtuigt met een debiet van 1000 l/u en een indrukwekkende werkdruk van 210 bar, waardoor continu gebruik onder zware omstandigheden mogelijk is. bijvoorbeeld in de landbouw of de industrie. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stevige krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige, langzaam lopende elektromotor met waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. Daarnaast beschikt de machine over een geïntegreerde waterreservoir met droogloopbeveiliging en een leegindicator. Het reinigingsmiddel wordt via een speciale aanzuiging met doseerventiel aangevoerd en ook hier wordt het leegniveau via een display gecommuniceerd. Voor een gemakkelijke bediening is het apparaat voorzien van een grote draaischakelaar en bovendien kunnen installatie- en onderhoudswerkzaamheden snel worden uitgevoerd. De accessoires zijn niet inbegrepen, maar apart te bestellen: manometer en urenteller, doseerventiel voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustBetrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
Apparatuur van hoge kwaliteitRobuust frame en deksel van gepoedercoat staal. Voorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.
GebruiksvriendelijkSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
Robuust ontwerp voor zwaar werk
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Werken onder zware omstandigheden.
- Innovatief, duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
Aanzuiging van reinigingsmiddel
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
Altijd flexibel dankzij snelle aanpassing achteraf
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
- Manometers en bedrijfsurentellers zijn optioneel leverbaar.
Groot waterfilter geïntegreerd
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Bescherming van de pomp tegen drooglopen.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Bescherming tegen over- en onderspanning.
Display: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. druk (bar/MPa)
|250 / 25
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|7,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|74
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|83,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Openbare dienst
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/21-4 St
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.