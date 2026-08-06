Hogedrukreiniger HD 13/18-4 St
Comfortabele bediening, hoge veiligheid en robuustheid: stationaire, krachtige koudwaterhogedrukreiniger met 1300 l/u en 180 bar.
Deze stationaire koudwaterhogedrukreiniger, geschikt voor een temperatuur tot 60 °C in de waterinlaat overtuigt met een debiet van 1300 l/u en een werkdruk van 180 bar. De hoge prestaties maken continu gebruik onder zware omstandigheden mogelijk bijvoorbeeld in de landbouw of de industrie. De robuuste behuizing en het frame van gepoedercoat staal, de stevige krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige, langzaam lopende elektromotor met waterkoeling zorgen voor robuustheid en een lange levensduur. Daarnaast beschikt de machine over een geïntegreerde waterreservoir met droogloopbeveiliging en een leegindicator. Het reinigingsmiddel wordt via een speciale aanzuiging met doseerventiel aangevoerd en ook hier wordt het leegniveau via een display gecommuniceerd. Voor een gemakkelijke bediening is het apparaat voorzien van een grote draaischakelaar en bovendien kunnen installatie- en onderhoudswerkzaamheden snel worden uitgevoerd. De accessoires zijn niet inbegrepen, maar zijn apart te bestellen. Optioneel verkrijgbaar zijn: manometer en urenteller, doseerventiel voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
Apparatuur van hoge kwaliteitWasmiddeldosering aan de zuigzijde. Voorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheidUitschakeling bij lekkage of fase-uitval. Uitschakeling bij over-/onderspanning. LED's geven de bedrijfsgereedheid, het gebrek aan water en het onderhoudsinterval aan.
Gebruiksvriendelijk
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
- LED-lampjes geven de status van de belangrijkste apparaatfuncties aan
Groot waterfilter geïntegreerd
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
Het robuuste ontwerp maakt ook zwaardere toepassingen mogelijk
- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Werken onder zware omstandigheden.
- Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
Servo-besturing
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op het pistool worden aangepast.
- Maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk.
- Veelzijdig en flexibel in gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1300
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|8,8
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|81
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|90,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor reinigingstoepassingen of taken in de voedingsmiddelenindustrie
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
- landbouw
- industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 13/18-4 St
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.