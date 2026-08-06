Hogedrukreiniger HD 17/12-4 St H *EU
Deze robuuste, stationaire hogedrukreiniger combineert hoge prestaties (1.700 l/u) met eenvoudige bediening en onderhoud, evenals uitgebreide uitrusting. Ideaal voor landbouw en industrie.
Onze stationaire koudwaterhogedrukreiniger is met 1700 l/u en een druk van 120 bar krachtig en biedt perfecte omstandigheden voor continu gebruik onder zware werkomstandigheden, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie. In de waterinlaat is een temperatuur tot 85 °C mogelijk. Zowel de krukaspomp met messing cilinderkop als de roestvrijstalen behuizing en frame zorgen voor robuustheid. De hogedrukreiniger bevat een waterreservoir met droogloop- en ontkalkingsbeveiliging; het leegniveau voor de ontkalkingsbeveiliging wordt weergegeven. Daarnaast kan via een doseerventiel reinigingsmiddel worden aangezogen en gedoseerd; hier is ook een leegindicator aanwezig. De 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een lange levensduur. Zowel de installatie als de bediening en het onderhoud zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Om een hoog niveau van bedrijfsveiligheid te garanderen, is het apparaat uitgerust met elektronische monitoring. Het product wordt gecompleteerd met een uitgebreid assortiment accessoires, manometer, urenteller, aanzuiging voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en afstandsbedieningen. Deze kunnen apart worden geselcteerd.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitVoorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging. Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal. Voordrukpomp voor inlaattemperaturen tot 85 °C.
Duurzaam en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur. Voorkomen van kalkaanslag.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheidUitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout. Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval. Uitschakeling bij over-/onderspanning.
Gebruiksvriendelijk
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
- LED-lampjes geven de status van de belangrijkste apparaatfuncties aan
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Manometers en bedrijfsurentellers zijn optioneel leverbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel kunnen afstandsbedieningen direct op het afhaalpunt worden gebruikt.
Reinigingsmiddelaanzuiging met klep en leegindicator
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
Het robuuste ontwerp maakt ook zwaardere toepassingen mogelijk
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Het gebruik van warm water verhoogt de reinigingsefficiëntie aanzienlijk.
- Ideaal voor langdurig gebruik
Groot waterfilter geïntegreerd
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Eenvoudige installatie en onderhoud
- In geval van service zijn alle onderdelen gemakkelijk en snel bereikbaar.
- Snelle en eenvoudige installatie bespaart montagekosten.
- Weergave van foutcodes en status, vergemakkelijkt service
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. druk (bar/MPa)
|180 / 18
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|7
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|2
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|91
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|100,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- landbouw
- industrie
- Voertuigenreiniging
- Voor koud- of warmwater hogedrukreiniging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 17/12-4 St H *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.