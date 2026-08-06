Hogedrukreiniger HD 17/15-4 St
Stationaire hogedrukreiniger met behuizing en frame van gepoedercoat staal. Overtuigt door zijn grote doorstroomcapaciteit (1700 l/u), hoogwaardige uitrusting en hoge bedrijfszekerheid.
Voor continu gebruik onder zware werkomstandigheden: onze stationaire hogedrukreiniger, geschikt voor een temperatuur tot 60 °C in de waterinlaat biedt eersteklas prestaties met 1700 l/u en 150 bar. De hogedrukpomp is beschermd tegen vervuiling door een groot waterfilter. Het frame en de behuizing van de HD-machine zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zorgen samen met de 4-polige, langzaam lopende elektromotor met waterkoeling voor een lange levensduur. Bovendien beschikt hij over een geïntegreerde waterreservoir met droogloopbeveiliging en een reinigingsmiddelaanzuiging met doseerventiel en leegindicator. De grote draaischakelaar zorgt voor een eenvoudige bediening en bovendien zijn installatie en onderhoud uiterst gebruiksvriendelijk. Elektronische bewaking van de machine en weergave van fouten zorgen voor een uitstekende bedrijfsveiligheid. De levering omvat geen accessoires, maar deze kunnen apart worden geselecteerd. Optioneel verkrijgbaar zijn: manometer en urenteller, afzuiging voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en een ruime keuze aan afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustRobuust frame en deksel van gepoedercoat staal. 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
Apparatuur van hoge kwaliteitVoorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.
Robuust ontwerp voor zwaar werkGeschikt voor dagelijks gebruik. Werken onder zware omstandigheden. Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Uitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
Gebruiksvriendelijk
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
Groot waterfilter geïntegreerd
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Zeer gemakkelijk schoon te maken.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Display: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
- Manometers en bedrijfsurentellers zijn optioneel leverbaar.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Servo-besturing
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op het pistool worden aangepast.
- Veelzijdig en flexibel in gebruik.
- Breed toepassingsgebied en zeer goede reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|werk druk (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|9
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|2
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|84
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|93,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- landbouw
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 17/15-4 St
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.