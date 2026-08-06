Hogedrukreiniger HD 8/18-4 St
Gemakkelijk te hanteren, robuust en krachtig: stationaire koudwaterhogedrukreiniger met 800 l/u en 180 bar voor continu gebruik onder zware werkomstandigheden.
Onze koudwaterhogedrukreiniger voor zware werkomstandigheden bij continu stationair gebruik kan worden gebruikt met een waterinlaattemperatuur tot 60 °C. Met een druk van 180 bar en een debiet van 800 l/u is hij ideaal voor het reinigen van machines of productiesystemen. De focus ligt op de robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en de 4-polige, langzaam lopende elektromotor. Ook de behuizing en het frame, gemaakt van gepoedercoat staal, dragen bij aan de lange levensduur. De machine bevat een aanzuiging voor reinigingsmiddelen met doseerventiel en leegindicator en een vlotterbak met droogloopbeveiliging, ook hier wordt het leegniveau via een display gerapporteerd. Een veilige werking wordt gegarandeerd door elektronische monitoring met rapportage van fouten en onderhoudsintervallen. De bediening met behulp van een grote draaischakelaar en de installatie en het onderhoud zijn gemakkelijk en moeiteloos. Uitgebreide accessoires zoals urentellers, afstandsbedieningen of automatische drukontlasting zijn niet bij de levering inbegrepen. Deze zijn apart te bestellen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust4-polige, watergekoelde elektromotor. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Apparatuur van hoge kwaliteitVoorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Robuust frame en deksel van gepoedercoat staal. Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.
GebruiksvriendelijkSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd. Zelfverklarende pictogrammen en een duidelijk bedieningspaneel voor eenvoudig begrip en verhoogde productiviteit.
Robuust ontwerp voor zwaar werk
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
Reinigingsmiddelaanzuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Reinigingsmiddelaanzuiging met klep en leegindicator.
- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
Fijn waterfilter
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Bescherming van de pomp tegen drooglopen.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Bescherming tegen over- en onderspanning.
Display: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Altijd flexibel dankzij snelle aanpassing achteraf
- Urentellers en manometers, evenals automatische drukontlasting ter bescherming van accessoires en leidingen zijn optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel is het afzuigen van een tweede reinigingsmiddel met leegindicator en doseerventiel mogelijk.
- Optioneel kan het apparaat met een afstandsbediening worden bediend.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|werk druk (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|5,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|68
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|77,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- landbouw
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
- industrie
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Openbare dienst
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 St
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.