Hogedrukreiniger HD 8/18-4 St H
Stationaire koudwater-hogedrukreiniger met een robuust frame en een roestvrijstalen behuizing. Krachtig met 800 l/u en 180 bar, hoogwaardige uitrusting en hoge bedrijfszekerheid.
Robuust, krachtig en gebruiksvriendelijk – deze stationaire koudwater-hogedrukreiniger voor een watertoevoertemperatuur tot 85 °C, voorzien van een voordrukpomp, is bij uitstek geschikt voor continu gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Het apparaat overtuigt met een doorstroomcapaciteit van 800 l/u en een druk van 180 bar. De hogedrukreiniger is voorzien van een waterreservoir met ontkalkings- en droogloopbeveiliging, inclusief een leegmelding voor de ontkalkingsbeveiliging. Daarnaast is er een reinigingsmiddelaanzuiging met doseerklep en leegmelding aanwezig. Hij valt op door zijn lange levensduur dankzij de robuuste krukas-pomp met messing cilinderkop en het stevige frame en de behuizing van roestvrij staal. De 4-polige, langzaam draaiende elektromotor garandeert een lange levensduur en de elektronische bewaking zorgt voor een veilige werking. De bediening verloopt comfortabel dankzij de grote draaischakelaar; ook de installatie en het onderhoud zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De machine wordt zonder accessoires geleverd; deze kunnen bij elk afnamepunt worden gekozen: manometer, urenteller, aanzuiging voor een tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting en diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitVoorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging. Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal. Optioneel kan het apparaat met een afstandsbediening worden bediend.
Duurzaam en robuustRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. 4-polige, langzaam lopende elektromotor (luchtgekoeld).
Ongecompliceerde, eenvoudige bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig. LED's geven de bedrijfsgereedheid, het gebrek aan water en het onderhoudsinterval aan.
Het robuuste ontwerp maakt ook zwaardere toepassingen mogelijk
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
- Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Reinigingsmiddelaanzuiging met klep en leegindicator
- Voor nauwkeurige, traploze dosering van reinigingsmiddel.
- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Groot waterfilter geïntegreerd
- Groot fijn waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
Eenvoudige installatie en onderhoud
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
- Snelle en eenvoudige installatie bespaart montagekosten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Manometers en bedrijfsurentellers zijn optioneel leverbaar.
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede zuiging met klep en leegindicator.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|85
|Vermogen (kW)
|5,5
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|75
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|84,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)
- Geschikt voor Servo Control
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Luchtgekoelde motor
Toepassingen
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en chemische industrie
- Voertuigenreiniging
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- landbouw
- industrie
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Voor koud- of warmwater hogedrukreiniging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 St H
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.