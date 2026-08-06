Uitgerust met een handig UHP-pistool, overtuigt onze hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv uit de UHP-compactklasse in een verscheidenheid aan toepassingen tegen de meest hardnekkige vervuilingen, zoals die in de bouw en industrie voorkomen. Een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA werkt binnen met een hoog volumetrisch rendement. Hij zorgt voor een werkdruk van 1000 bar, levert een zuinige 900 liter water per uur en garandeert daarmee de beste reinigingsresultaten.