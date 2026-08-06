Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Adv
Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil: de veelzijdige hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv met UHP-pistool, 1000 bar werkdruk en laag waterverbruik van 900 l/u.
Uitgerust met een handig UHP-pistool, overtuigt onze hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv uit de UHP-compactklasse in een verscheidenheid aan toepassingen tegen de meest hardnekkige vervuilingen, zoals die in de bouw en industrie voorkomen. Een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA werkt binnen met een hoog volumetrisch rendement. Hij zorgt voor een werkdruk van 1000 bar, levert een zuinige 900 liter water per uur en garandeert daarmee de beste reinigingsresultaten.
Kenmerken en voordelen
Krachtige industriële hogedrukpompPlunjers van hardmetaal voor lange levensduur. Servicevriendelijke constructie zodat slijtdelen zoals ventielen, afdichtingen en plunjers eenvoudig kunnen worden vervangen. Centraal ventielconstructie voor een hoog volumetrisch rendement.
Ergonomisch spuitpistoolErgonomische handgreep en laag gewicht voor gebruiksvriendelijke bediening. Werken zonder moe te worden dankzij minder trekkrachten.
DrukontlastingsklepDe drukontlastingsklep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft, ook als het pistool gesloten is. Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.
Grote mobiliteit
- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.
Specificaties
Technische gegevens
|werk druk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Wateropbrengst (l/u)
|978
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|45
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|35
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|385
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|376,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|380
|Afmetingen (L × B × H) ( )
|1385 x 790 x 1090
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: UHP-pistool (Dry Shut)
- Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller