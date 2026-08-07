Compact, veilig en gebruiksvriendelijk: de eenmotorige industriële stofzuiger IVM 60/12-1 M ACD WS uit het middensegment is ideaal voor het opzuigen van fijn, actief stof van aluminium, titanium en magnesium. Deze compacte en betrouwbare machine, uitgerust met een krachtige turbine, beschikt over een groot M-klasse sterfilter dat eenvoudig en comfortabel kan worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. De opvangcontainer is tevens voorzien van een zeefkorf. Alle opgezogen deeltjes worden door de inerte vloeistof gezogen en grondig bevochtigd. Het vloeistofniveau kan op elk moment worden gecontroleerd via een peilglas. Bedieningsfouten worden voorkomen door de zuigkracht automatisch uit te schakelen bij een te laag vloeistofniveau. De vloeistof kan worden afgevoerd via een kogelkraan.