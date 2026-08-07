Industriële stofzuiger IVM 60/12-1 M ACD WS
Betrouwbare (reinigings)partner: De IVM 60/12-1 M ACD WS, een eenmotorige industriële stofzuiger, zuigt moeiteloos en efficiënt fijnstof op dat moet worden opgezogen.
Compact, veilig en gebruiksvriendelijk: de eenmotorige industriële stofzuiger IVM 60/12-1 M ACD WS uit het middensegment is ideaal voor het opzuigen van fijn, actief stof van aluminium, titanium en magnesium. Deze compacte en betrouwbare machine, uitgerust met een krachtige turbine, beschikt over een groot M-klasse sterfilter dat eenvoudig en comfortabel kan worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. De opvangcontainer is tevens voorzien van een zeefkorf. Alle opgezogen deeltjes worden door de inerte vloeistof gezogen en grondig bevochtigd. Het vloeistofniveau kan op elk moment worden gecontroleerd via een peilglas. Bedieningsfouten worden voorkomen door de zuigkracht automatisch uit te schakelen bij een te laag vloeistofniveau. De vloeistof kan worden afgevoerd via een kogelkraan.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Geforceerde richting van de opgezogen deeltjesHet opgezogen medium wordt volledig bevochtigd door de inerte vloeistof.
Bewaking vloeistofniveauHet niveau van de inerte vloeistof is zichtbaar door een peilglas.
Onderbreking zuigproces bij laag vloeistofniveau
- Het wegvallen van de zuigkracht waarschuwt de operator voor een laag vloeistofpeil.
Compact systeem
- Het systeem is uiterst compact dankzij de volledig geïntegreerde container
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,1
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,5
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|72
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|72
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Verspanende productieprocessen
- Additive manufacturing, 3D printtechniek