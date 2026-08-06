Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H

De IVM 40/24-2 H is een 2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger voor fijnstof en grove vaste stoffen. Inclusief stofklasse H certificering.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een gecertificeerd H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H: stofklasse H
stofklasse H
Compleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H: Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H: Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Uitgerust met een extra groot sterfilter en extra patroonfilter
  • Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
  • Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimaal scheidingsrendement.
Minimale ruimtebehoefte
  • Robuust en manoeuvreerbaar chassis, ideaal voor mobiele, industriële toepassingen.
  • Minimale footprint dankzij smal chassis.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 100 / 360
Vacuüm (mbar) 225
Containerinhoud (l) 40
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,6
Secundair filter van stofklasse H
Filtergebied secundair filter (m²) 1,6
Gewicht zonder accessoires (kg) 39,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 40,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1150

Uitvoering

  • Hoofdfilter: sterfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H
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Toepassingen
  • Voor kleinere hoeveelheden gezondheidsgevaarlijk stof
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