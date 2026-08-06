Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een gecertificeerd H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.