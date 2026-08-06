Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD

De 2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD uit het middensegment overtuigt als het gaat om het opzuigen van fijn en grof brandbaar stof.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote PTFE-sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Daarnaast is het apparaat voorzien van een H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filtertank en opvangtank van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig RVS, terwijl het onderstel is gemaakt van duurzaam staal en voorzien is van grote wielen die gemakkelijk te vervoeren zijn.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Toegepast voor brandbaar stof
ACD – Toegepast voor brandbaar stof
Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD: stofklasse H
stofklasse H
Compleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD: Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
  • Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
  • Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Uitgerust met een extra groot sterfilter en extra patroonfilter
  • Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
  • Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimaal scheidingsrendement.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s) 106
Vacuüm (mbar) 225
Containerinhoud (l) 40
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 77
Kabellengte (m) 10
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,6
Secundair filter van stofklasse H
Filtergebied secundair filter (m²) 1,6
Gewicht zonder accessoires (kg) 36
Gewicht inclusief verpakking (kg) 39,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1150

Uitvoering

  • Hoofdfilter: sterfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
Videos
Toepassingen
  • Voor het opzuigen van brandbaar stof
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