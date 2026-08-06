Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote PTFE-sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Daarnaast is het apparaat voorzien van een H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filtertank en opvangtank van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig RVS, terwijl het onderstel is gemaakt van duurzaam staal en voorzien is van grote wielen die gemakkelijk te vervoeren zijn.