Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD
De 2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD uit het middensegment overtuigt als het gaat om het opzuigen van fijn en grof brandbaar stof.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote PTFE-sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Daarnaast is het apparaat voorzien van een H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filtertank en opvangtank van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig RVS, terwijl het onderstel is gemaakt van duurzaam staal en voorzien is van grote wielen die gemakkelijk te vervoeren zijn.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
stofklasse HCompleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Handmatige pull-and-clean-filterreinigingFilterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met 2 ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
Uitgerust met een extra groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimaal scheidingsrendement.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|106
|Vacuüm (mbar)
|225
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|36
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|39,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbaar stof