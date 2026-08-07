Duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze 2-motorige industriële stofzuiger uit het middensegment, de IVM 40/24-2 H ACD Lp, is ideaal voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen binnen de industrie. Deze betrouwbare machine werkt eenfasig, waarbij elk van de twee motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van klasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem, zonder de stofzuiger uit te schakelen. Het apparaat is tevens uitgerust met een gecertificeerd H-klasse filter. Het is voorzien van een Longopac®-leegsysteem dat een stofvrije afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk maakt. De filterkamer is gemaakt van roestvast staal, en het chassis is gemaakt van gecoat staal en voorzien is van grote wielen voor eenvoudig transport.