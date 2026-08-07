Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 H ACD Lp
2-motorige industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/24-2 H ACD Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac®-leegsysteem voor stofvrij legen.
Duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze 2-motorige industriële stofzuiger uit het middensegment, de IVM 40/24-2 H ACD Lp, is ideaal voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen binnen de industrie. Deze betrouwbare machine werkt eenfasig, waarbij elk van de twee motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van klasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem, zonder de stofzuiger uit te schakelen. Het apparaat is tevens uitgerust met een gecertificeerd H-klasse filter. Het is voorzien van een Longopac®-leegsysteem dat een stofvrije afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk maakt. De filterkamer is gemaakt van roestvast staal, en het chassis is gemaakt van gecoat staal en voorzien is van grote wielen voor eenvoudig transport.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
stofklasse HCompleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69.
Veilig Longopac®-afvoersysteemGezond werken dankzij stofarme afvoer.
2 zuigmotoren
- Hoge zuigkracht en robuustheid.
Uitgerust met een groot sterfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|100 / 360
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,5
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|46,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|47
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbaar stof
- Voor kleinere hoeveelheden vaste stoffen en stof