Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp

2-motorige, mobiele en robuuste industriële middelzware stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac® ledigingssysteem voor stofvrij ledigen.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp met dubbele motor voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in enkelfasige modus, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. Het apparaat maakt indruk met zijn Longopac® ledigingssysteem, waarmee het opgezogen materiaal stofvrij kan worden afgevoerd. Het filterreservoir van het apparaat is gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp: 2 zuigmotoren
2 zuigmotoren
Hoge zuigkracht en robuustheid.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp: Longopac afvoersysteem
Longopac afvoersysteem
Gezond werken dankzij stofarme afvoer.
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp: Uitgerust met een groot sterfilter
Uitgerust met een groot sterfilter
Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 100 / 360
Vacuüm (mbar/kPa) 225 / 22,5
Containerinhoud (l) 40
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,5
Gewicht zonder accessoires (kg) 47
Gewicht inclusief verpakking (kg) 47,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 680 x 655 x 1435

Uitvoering

  • Hoofdfilter: sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp
Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp
Videos
Toepassingen
  • Voor kleinere hoeveelheden vaste stoffen en stof
Accessoires