Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp met dubbele motor voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in enkelfasige modus, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. Het apparaat maakt indruk met zijn Longopac® ledigingssysteem, waarmee het opgezogen materiaal stofvrij kan worden afgevoerd. Het filterreservoir van het apparaat is gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.