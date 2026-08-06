Industriële stofzuiger IVM 40/24-2M Lp
2-motorige, mobiele en robuuste industriële middelzware stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp voor fijne en grove vaste stoffen. Met Longopac® ledigingssysteem voor stofvrij ledigen.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze industriële stofzuiger IVM 40/24-2 M Lp met dubbele motor voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in enkelfasige modus, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. Het apparaat maakt indruk met zijn Longopac® ledigingssysteem, waarmee het opgezogen materiaal stofvrij kan worden afgevoerd. Het filterreservoir van het apparaat is gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.
Kenmerken en voordelen
2 zuigmotorenHoge zuigkracht en robuustheid.
Longopac afvoersysteemGezond werken dankzij stofarme afvoer.
Uitgerust met een groot sterfilterVoor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|100 / 360
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|47
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|47,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden vaste stoffen en stof