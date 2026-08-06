Industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H
Driemotorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H voor fijne en grove vaste stoffen. Met stoffilter van stofklasse M en patroonfilter van stofklasse H.
Duurzaam, robuust, mobiel: onze driemotorige industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H uit het middensegment voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasige modus, waarbij elk van de 3 motoren afzonderlijk kan worden aangestuurd. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van het Pull and Clean-filterreinigingssysteem. Inclusief gecertificeerd H-filter. Het reinigen van het filter verlengt de levensduur ervan en vermindert zo het onderhoud. De behuizing en de opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van ongevoelig staal en is voorzien van grote wielen voor eenvoudig transport. Het apparaat is gecertificeerd volgens stofklasse H.
Kenmerken en voordelen
stofklasse HCompleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Handmatige pull-and-clean-filterreinigingFilterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met 3 zuigmotorenKrachtig apparaat met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasige netvoeding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|122 / 440
|Vacuüm (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|3,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|78
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|78,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor gevaarlijk stof