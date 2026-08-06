Duurzaam, robuust, mobiel: onze driemotorige industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H uit het middensegment voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasige modus, waarbij elk van de 3 motoren afzonderlijk kan worden aangestuurd. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van het Pull and Clean-filterreinigingssysteem. Inclusief gecertificeerd H-filter. Het reinigen van het filter verlengt de levensduur ervan en vermindert zo het onderhoud. De behuizing en de opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van ongevoelig staal en is voorzien van grote wielen voor eenvoudig transport. Het apparaat is gecertificeerd volgens stofklasse H.