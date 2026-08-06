Industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H ACD
Krachtige, 3-motorige en robuust gebouwde industriële stofzuiger voor het middensegment. Speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn en grof brandbaar stof buiten zone 22.
Betrouwbare en duurzame industriële stofzuiger uit de middenklasse IVM 60/36-3 H ACD in stofklasse H voor het vrijwel universeel opzuigen van alle soorten brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De krachtige stofzuiger werkt met 3 afzonderlijk regelbare motoren in enkelfasige werking en met de grote opvangbak van 60 liter kunnen ook grotere hoeveelheden worden opgezogen. Naast het H-filter heeft het apparaat een groot PTFE sterfilter van stofklasse M en het innovatieve Pull and Clean filterreinigingssysteem voor ononderbroken reiniging tijdens het gebruik. Hoogwaardige onderdelen zoals de opvang- en filtercontainer van zuurbestendig roestvrij staal of het extreem robuuste stalen chassis zorgen voor een lange levensduur, terwijl grote wielen zorgen voor eenvoudig en gemakkelijk transport naar de gewenste locatie.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
stofklasse HCompleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig verzamelen van gevaarlijke en brandbare vaste stoffen.
Handmatige pull-and-clean-filterreinigingFilterreiniging met één beweging tijdens bedrijf. Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met 3 zuigmotoren
- Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties.
- Dankzij de afzonderlijk regelbare motoren kan de zuigkracht worden aangepast aan de vereisten.
Uitgerust met een groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem en optimaal scheidingsniveau.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|117 / 420
|Vacuüm (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|tot 79
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|3,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|70,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|71,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbaar stof