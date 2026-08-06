Betrouwbare en duurzame industriële stofzuiger uit de middenklasse IVM 60/36-3 H ACD in stofklasse H voor het vrijwel universeel opzuigen van alle soorten brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De krachtige stofzuiger werkt met 3 afzonderlijk regelbare motoren in enkelfasige werking en met de grote opvangbak van 60 liter kunnen ook grotere hoeveelheden worden opgezogen. Naast het H-filter heeft het apparaat een groot PTFE sterfilter van stofklasse M en het innovatieve Pull and Clean filterreinigingssysteem voor ononderbroken reiniging tijdens het gebruik. Hoogwaardige onderdelen zoals de opvang- en filtercontainer van zuurbestendig roestvrij staal of het extreem robuuste stalen chassis zorgen voor een lange levensduur, terwijl grote wielen zorgen voor eenvoudig en gemakkelijk transport naar de gewenste locatie.