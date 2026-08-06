Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD

Met een 2,4 kW stroomverbruik overtuigt de IVR 100/24-2 Sc H ACD met wisselstroomvoeding bij het opzuigen van brandbaar stof en fijne spaanders. Voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen

De industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden spaanders en brandbaar stof in niet-gevaarlijke omgevingen. Met een ingangsvermogen van 2,4 kW garandeert een krachtige, AC-aangedreven oplossing met dubbele turbine een constant hoge zuigkracht. Dit wordt constant behouden dankzij een afwasbaar en duurzaam zakfilter van stofklasse M, een patroonfilter van stofklasse H en een effectieve handmatige filterreiniging. Het stofarme legen van de 100-liter rolcontainer gebeurt gemakkelijk via een ergonomisch verlaagd chassis zonder de aandrijfkop te verwijderen, terwijl een veiligheidsfilterzak zorgt voor een veilige verwijdering van het opgezogen materiaal. Het mobiele chassis, de geluidsarme werking en het compacte, robuuste en zeer servicevriendelijke ontwerp ronden de uitgebreide kenmerken van de stofzuiger met wisselstroomfunctie af.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD – Toegepast voor brandbaar stof
ACD – Toegepast voor brandbaar stof
Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD: Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD: Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
  • Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
  • Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
  • Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
  • Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
  • De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Containerinhoud (l) 100
Materiaal reservoir Staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 68
Kabellengte (m) 10
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,75
Secundair filter van stofklasse H
Filtergebied secundair filter (m²) 3
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 124
Gewicht inclusief verpakking (kg) 124,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 855 x 760 x 1869

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Zakfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD
Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD
Videos
Toepassingen
  • Voor middelgrote tot grote hoeveelheden fijne en grove spanen
Accessoires