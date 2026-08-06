De industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc H ACD is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden spaanders en brandbaar stof in niet-gevaarlijke omgevingen. Met een ingangsvermogen van 2,4 kW garandeert een krachtige, AC-aangedreven oplossing met dubbele turbine een constant hoge zuigkracht. Dit wordt constant behouden dankzij een afwasbaar en duurzaam zakfilter van stofklasse M, een patroonfilter van stofklasse H en een effectieve handmatige filterreiniging. Het stofarme legen van de 100-liter rolcontainer gebeurt gemakkelijk via een ergonomisch verlaagd chassis zonder de aandrijfkop te verwijderen, terwijl een veiligheidsfilterzak zorgt voor een veilige verwijdering van het opgezogen materiaal. Het mobiele chassis, de geluidsarme werking en het compacte, robuuste en zeer servicevriendelijke ontwerp ronden de uitgebreide kenmerken van de stofzuiger met wisselstroomfunctie af.