Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc M ACD
Met een aanzuigvermogen van 2,4 kW overtuigt de IVR 100/24-2 Sc M ACD op wisselstroom bij het opzuigen van brandbaar stof en fijne spaanders. Voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.
De industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Sc M ACD is ontworpen voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden spaanders en brandbaar stof in niet-gevaarlijke omgevingen. Met een ingangsvermogen van 2,4 kW garandeert een krachtige, AC-aangedreven oplossing met dubbele turbine een constant hoge zuigkracht. Dit wordt constant behouden dankzij een afwasbaar en duurzaam stoffilter van stofklasse M en een effectieve handmatige filterreiniging. Het stofarme legen van de 100-liter rolcontainer gebeurt gemakkelijk via een ergonomisch verlaagd chassis zonder de aandrijfkop te verwijderen, terwijl een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgt voor een veilige verwijdering van het opgezogen materiaal. Het mobiele chassis, de geluidsarme werking en het compacte, robuuste en zeer servicevriendelijke ontwerp ronden de uitgebreide kenmerken van de stofzuiger met wisselstroomfunctie af.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|103
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|103,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 760 x 1580
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor middelgrote tot grote hoeveelheden fijne en grove spanen