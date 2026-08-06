Robuuste industriële stofzuiger IVR 100/30 Sc H ACD voor mobiel en stationair gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen voor zware toepassingen in drieploegendienst. De driefasige stofzuiger met wisselstroomaandrijving en stofklasse H-filtertechnologie is geschikt voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden fijne, brandbare en gevaarlijke (OEL < 0,1 mg/m³) spaanders en stof. De geluidsarme werking, dankzij de handmatige filterreiniging van het afwasbare en duurzame zakfilter en een patroonfilter van stofklasse H met een constant hoge zuigkracht en het servicevriendelijke ontwerp, voldoet de stofzuiger aan andere belangrijke industriële eisen. Een ergonomisch verlaagd onderstel en een veiligheidsfilterzak zorgen voor een gemakkelijke, veilige en stofarme lediging van de 100-liter opvangbak op wielen. De direct aangedreven, slijtagebestendige motor met een ingangsvermogen van 3 kW en een krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge onderdruk zorgen voor een stille werking met een hoge zuigkracht.