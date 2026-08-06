Industriële stofzuiger IVR 100/30 Sc H ACD
De IVR 100/30 Sc H ACD voor mobiel en stationair opzuigen van grote hoeveelheden fijn, brandbaar en gevaarlijk stof en vaste stoffen in niet-gevaarlijke zones.
Robuuste industriële stofzuiger IVR 100/30 Sc H ACD voor mobiel en stationair gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen voor zware toepassingen in drieploegendienst. De driefasige stofzuiger met wisselstroomaandrijving en stofklasse H-filtertechnologie is geschikt voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden fijne, brandbare en gevaarlijke (OEL < 0,1 mg/m³) spaanders en stof. De geluidsarme werking, dankzij de handmatige filterreiniging van het afwasbare en duurzame zakfilter en een patroonfilter van stofklasse H met een constant hoge zuigkracht en het servicevriendelijke ontwerp, voldoet de stofzuiger aan andere belangrijke industriële eisen. Een ergonomisch verlaagd onderstel en een veiligheidsfilterzak zorgen voor een gemakkelijke, veilige en stofarme lediging van de 100-liter opvangbak op wielen. De direct aangedreven, slijtagebestendige motor met een ingangsvermogen van 3 kW en een krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge onderdruk zorgen voor een stille werking met een hoge zuigkracht.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|3
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|180
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|180,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|855 x 760 x 2655
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grove spanen, zand, straalgrit