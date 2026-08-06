De robuuste industriële stofzuiger voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen! Ondanks het grote vulvolume neemt de IVR 100/40 Sc M ACD relatief weinig ruimte in beslag en is daarom perfect voor gebruik in productiehallen waar de ruimte beperkt is. Een inwendig versterkt zakkenfilter (stoffilterklasse M) met een groot filteroppervlak (1,75 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonvormig voorafscheidingssysteem, zorgen voor een betrouwbare opvang van fijn, zelfs brandbaar stof. De druknivelleerslang en de vasthoudinrichting zorgen voor een stofarme afzuiging direct in een opvangzak. Het opvangreservoir is verbonden met de stofzuiger via een vergrendelingsmechanisme dat gemakkelijk rechtop kan worden bediend. Het volume van het apparaat is aangenaam dankzij de geïntegreerde geluiddemper. Het robuuste ontwerp en de slijtagevrije zijkanaalventilator zorgen voor een lange levensduur - zelfs bij continu industrieel gebruik.