Industriële stofzuiger IVR 100/40 Sc M ACD
De IVR 100/40 Sc M ACD biedt een groot vulvolume met een klein vloeroppervlak. Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof. Voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen.
De robuuste industriële stofzuiger voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen! Ondanks het grote vulvolume neemt de IVR 100/40 Sc M ACD relatief weinig ruimte in beslag en is daarom perfect voor gebruik in productiehallen waar de ruimte beperkt is. Een inwendig versterkt zakkenfilter (stoffilterklasse M) met een groot filteroppervlak (1,75 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonvormig voorafscheidingssysteem, zorgen voor een betrouwbare opvang van fijn, zelfs brandbaar stof. De druknivelleerslang en de vasthoudinrichting zorgen voor een stofarme afzuiging direct in een opvangzak. Het opvangreservoir is verbonden met de stofzuiger via een vergrendelingsmechanisme dat gemakkelijk rechtop kan worden bediend. Het volume van het apparaat is aangenaam dankzij de geïntegreerde geluiddemper. Het robuuste ontwerp en de slijtagevrije zijkanaalventilator zorgen voor een lange levensduur - zelfs bij continu industrieel gebruik.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 495
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,7
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|184
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|184,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 760 x 2095
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee