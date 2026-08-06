Industriële stofzuiger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Krachtige industriële stofzuiger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD voor fijnstoftoepassingen. Ideaal voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen en productiehallen.
Extra lage en compacte instap-industriestofzuiger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD met filtertechnologie van stofklasse M, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spanen en brandbaar en schadelijk stof (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Het robuuste ontwerp en het kleine vloeroppervlak van de stofzuiger zorgen voor een lange levensduur bij het zware dagelijkse industriële werk. Met 2 krachtige bypass-motoren is de machine perfect voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen of productiehallen. Een intern versterkt pocketfilter met een groot filteroppervlak (1,4 m²) en een effectieve filterreiniging en een cycloon voorscheidingssysteem zorgen ervoor dat fijnstof betrouwbaar wordt opgevangen. De roestvaststalen opvangbak wordt via een praktisch en eenvoudig te bedienen mechanisme met de stofzuiger verbonden. De intelligente geluidsisolatie combineert een aangenaam werkgeluid met sterke prestaties. Dankzij hoogwaardige wielen en kleine afmetingen overtuigt de IVR 35/24-2 Sc Me M ACD door zijn uitstekende mobiliteit en maximale gebruiksflexibiliteit.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Containerinhoud (l)
|35
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,4
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|53
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|54,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|740 x 580 x 1105
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbare en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)