Extra lage en compacte instap-industriestofzuiger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD met filtertechnologie van stofklasse M, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spanen en brandbaar en schadelijk stof (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Het robuuste ontwerp en het kleine vloeroppervlak van de stofzuiger zorgen voor een lange levensduur bij het zware dagelijkse industriële werk. Met 2 krachtige bypass-motoren is de machine perfect voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen of productiehallen. Een intern versterkt pocketfilter met een groot filteroppervlak (1,4 m²) en een effectieve filterreiniging en een cycloon voorscheidingssysteem zorgen ervoor dat fijnstof betrouwbaar wordt opgevangen. De roestvaststalen opvangbak wordt via een praktisch en eenvoudig te bedienen mechanisme met de stofzuiger verbonden. De intelligente geluidsisolatie combineert een aangenaam werkgeluid met sterke prestaties. Dankzij hoogwaardige wielen en kleine afmetingen overtuigt de IVR 35/24-2 Sc Me M ACD door zijn uitstekende mobiliteit en maximale gebruiksflexibiliteit.