Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc H ACD
Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc H ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.
Voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen: Het veilig opzuigen van brandbaar en gevaarlijk stof (OEL < 0,1 mg/m³) en vaste stoffen is het hoofddoel van de industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc H ACD met een ingangsvermogen van 2,4 kW. De mobiele industriële stofzuiger wordt aangedreven door wisselstroom en is uitgerust met efficiënte filtertechnologie van stofklasse H. Hij heeft een afwasbaar en duurzaam zakkenfilter van stofklasse M met gelaste naden en een patroonfilter van stofklasse H en een effectieve handmatige filterreiniging. Hierdoor blijft de hoge zuigkracht op 2 bypass-turbines altijd constant hoog. Met een opvangreservoirvolume van 60 liter is het apparaat geschikt voor kleinere hoeveelheden. Een veiligheidsfilterzak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal, terwijl het verlaagde chassis het onnodig maakt om de aandrijfkop te verwijderen. De geluiddempende aandrijfeenheid zorgt voor een geluidsarme werking, terwijl het chassis de mobiliteit op locatie maximaliseert.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|3
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|112
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|112,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|855 x 760 x 1576
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbare en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor kleine hoeveelheden fijne spanen en stoffen