Voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen: Het veilig opzuigen van brandbaar en gevaarlijk stof (OEL < 0,1 mg/m³) en vaste stoffen is het hoofddoel van de industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc H ACD met een ingangsvermogen van 2,4 kW. De mobiele industriële stofzuiger wordt aangedreven door wisselstroom en is uitgerust met efficiënte filtertechnologie van stofklasse H. Hij heeft een afwasbaar en duurzaam zakkenfilter van stofklasse M met gelaste naden en een patroonfilter van stofklasse H en een effectieve handmatige filterreiniging. Hierdoor blijft de hoge zuigkracht op 2 bypass-turbines altijd constant hoog. Met een opvangreservoirvolume van 60 liter is het apparaat geschikt voor kleinere hoeveelheden. Een veiligheidsfilterzak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal, terwijl het verlaagde chassis het onnodig maakt om de aandrijfkop te verwijderen. De geluiddempende aandrijfeenheid zorgt voor een geluidsarme werking, terwijl het chassis de mobiliteit op locatie maximaliseert.