Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.