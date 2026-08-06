Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.
Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|87
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|87,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|855 x 760 x 1290
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbare en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor kleine hoeveelheden fijne spanen en stoffen