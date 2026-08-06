Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD

Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.

Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD – Toegepast voor brandbaar stof
ACD – Toegepast voor brandbaar stof
Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
  • Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
  • Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
  • Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
  • Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
  • De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 68
Kabellengte (m) 10
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1,75
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 87
Gewicht inclusief verpakking (kg) 87,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 855 x 760 x 1290

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Zakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriële stofzuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Videos
Toepassingen
  • Voor kleine hoeveelheden brandbare en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Voor kleine hoeveelheden fijne spanen en stoffen
Accessoires