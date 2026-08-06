IVR 60/30 Sc H ACD industriële stofzuiger voor mobiel en stationair gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen met stofklasse H-filtertechnologie, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spaanders en brandbaar en gevaarlijk stof (OEL < 0,1 mg/m³). Met een ingangsvermogen van 3 kW is het apparaat met zijn onderhoudsarme draaistroommotor en krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) geschikt voor 3-ploegen continubedrijf. Een ergonomisch verlaagd chassis maakt het gemakkelijk om de 60 liter opvangbak te legen zonder de aandrijfkop te hoeven verwijderen. Het stofarme ledigingssysteem wordt aangevuld met een veiligheidsfilterzak, die ook een veilige verwijdering garandeert. De mobiele industriële stofzuiger wordt aangedreven door draaistroom en heeft een afwasbaar en duurzaam stoffilter van stofklasse M met gelaste naden en een patroonfilter van stofklasse H. Dankzij de eenvoudige, handmatige filterreiniging met een trilhendel is een constante zuigkracht altijd gegarandeerd. De geluiddempende aandrijfeenheid zorgt voor een stille werking.