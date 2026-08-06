Industriële stofzuiger IVR 60/30 Sc M ACD
Industriële stofzuiger IVR 60/30 Sc M ACD voor continu gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen. Voor het veilig opzuigen van brandbaar en gevaarlijk stof en vaste stoffen.
Industriële stofzuiger IVR 60/30 Sc M ACD met stofklasse M filtertechnologie voor zowel mobiel als stationair gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen, voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spaanders en brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Met een ingangsvermogen van 3 kW is het apparaat met zijn onderhoudsarme draaistroommotor en krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) geschikt voor 3-ploegen continubedrijf. Een ergonomisch verlaagd chassis maakt het gemakkelijk om de 60 liter opvangbak te legen zonder de aandrijfkop te hoeven verwijderen. Het stofarme ledigingssysteem wordt aangevuld door een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang, die ook een veilige verwijdering garandeert. Dankzij het duurzame, wasbare zakfilter en de eenvoudige, handmatige filterreiniging met een trilhendel is een constante zuigkracht altijd gegarandeerd. De geluidsgeïsoleerde aandrijfeenheid zorgt voor een geluidsarme werking.
Kenmerken en voordelen
ACD – Toegepast voor brandbaar stofVoor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 312
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|142
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|142,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|855 x 760 x 1675
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbare en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor kleine hoeveelheden fijne spanen en stoffen