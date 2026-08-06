Industriële stofzuiger IVR 60/30 Sc M ACD met stofklasse M filtertechnologie voor zowel mobiel als stationair gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen, voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spaanders en brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Met een ingangsvermogen van 3 kW is het apparaat met zijn onderhoudsarme draaistroommotor en krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) geschikt voor 3-ploegen continubedrijf. Een ergonomisch verlaagd chassis maakt het gemakkelijk om de 60 liter opvangbak te legen zonder de aandrijfkop te hoeven verwijderen. Het stofarme ledigingssysteem wordt aangevuld door een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang, die ook een veilige verwijdering garandeert. Dankzij het duurzame, wasbare zakfilter en de eenvoudige, handmatige filterreiniging met een trilhendel is een constante zuigkracht altijd gegarandeerd. De geluidsgeïsoleerde aandrijfeenheid zorgt voor een geluidsarme werking.