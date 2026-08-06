Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Tc
Vloeistof- en spanenstofzuiger IVR-L 65/24-2 Tc robuust ontworpen voor gebruik op 230V. Geschikt voor het opzuigen van onder andere middelgrote hoeveelheden olie en metaalspanen.
Een duurzaam, uitwasbaar zakfilter en een krachtige tweeturbine-oplossing met een vermogen van 2,4 kW zijn de belangrijkste kenmerken van de mobiele vloeistof- en spanenstofzuiger IVR-L 65/24-2 Tc. Deze combinatie garandeert een constante werking en een hoge zuigkracht zonder dat de filterprestaties afnemen. Dit maakt het toestel ideaal voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden en een verscheidenheid aan zuigmedia, zoals metaalspaanders, oliën of koelemulsies. Een optionele zeefkorf zorgt voor een effectieve scheiding van vaste en vloeibare componenten. Vloeistoffen kunnen gescheiden worden afgevoerd door eenvoudigweg de afvoerslang van de 65 liter opvangbak los te koppelen, of het kantelbaar onderstel wordt gebruikt voor moeiteloos kiepen en legen met een mechanisme. De stofzuiger werkt op wisselstroom en is ontworpen op robuustheid en servicevriendelijkheid. Hij voldoet aan de belangrijkste criteria voor zware industriële toepassingen. De geluidsgeïsoleerde turbinekop en een uitlaatdemper zorgen bovendien voor een laag bedrijfsgeluid. De zuigturbinekop is deels gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstel
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,25
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|42,6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|43,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|43,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|737 x 532 x 1326
Uitvoering
- Hoofdfilter: oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
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Toepassingen
- Voor middelgrote hoeveelheden grove en ruwe spanen
- Voor middelgrote hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelen