Een duurzaam, uitwasbaar zakfilter en een krachtige tweeturbine-oplossing met een vermogen van 2,4 kW zijn de belangrijkste kenmerken van de mobiele vloeistof- en spanenstofzuiger IVR-L 65/24-2 Tc. Deze combinatie garandeert een constante werking en een hoge zuigkracht zonder dat de filterprestaties afnemen. Dit maakt het toestel ideaal voor het opzuigen van middelgrote hoeveelheden en een verscheidenheid aan zuigmedia, zoals metaalspaanders, oliën of koelemulsies. Een optionele zeefkorf zorgt voor een effectieve scheiding van vaste en vloeibare componenten. Vloeistoffen kunnen gescheiden worden afgevoerd door eenvoudigweg de afvoerslang van de 65 liter opvangbak los te koppelen, of het kantelbaar onderstel wordt gebruikt voor moeiteloos kiepen en legen met een mechanisme. De stofzuiger werkt op wisselstroom en is ontworpen op robuustheid en servicevriendelijkheid. Hij voldoet aan de belangrijkste criteria voor zware industriële toepassingen. De geluidsgeïsoleerde turbinekop en een uitlaatdemper zorgen bovendien voor een laag bedrijfsgeluid. De zuigturbinekop is deels gemaakt van gerecycled materiaal.