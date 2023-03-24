Onderhoud aan reinigingsmachines

De zuigbalk, die voortdurend in contact komt met vuil water, zand, olie en modder, wordt alleen met de hand vastgezet en kan moeiteloos uit de houder worden verwijderd. Daarna kan hij afgespoeld worden of eventueel met een doek of borstel worden schoongemaakt. Het is belangrijk om de zuigstrippen meteen te controleren op slijtage of scheuren. Normaal gesproken is de zuigstrip om te draaien en kan dus tweemaal gebruikt worden voordat er een nieuwe gemonteerd moet worden als beide kanten versleten zijn. Goede nog niet versleten strippen zijn een voorwaarde voor optimale zuigprestaties.

In de natreiniging met de schrob-/zuigmachine is de schrobkop de hoofdrolspeler en verdient extra aandacht. Voor controle kunnen de discborstels van de schrobkop, via een voetpedaal, van het borsteldek worden losgekoppeld. Bij de rolborstel-schrobkop wordt de houder, zonder gereedschap, via een draaiknop ontgrendeld en kunnen de borstels worden verwijderd.

Vooral bij de rolborstel-schrobkop kan het hoge toerental (tot 1.300 tpm) er toe leiden dat o.a. verpakkingstapes versmelten met de borstelharen, waardoor de borstel, zonder een regelmatige check, onbruikbaar kan worden. Bovendien moet de veegbak/-lade voor grover vuil er na elke reiniging uitgenomen en geleegd worden, omdat hierin o.a. scherpe steentjes, voorwerpen met scherpe randen en/of glassplinters worden opgevangen. Als deze niet worden verwijderd, kunnen ze later bij het schrobben krassen op de vloeren veroorzaken.