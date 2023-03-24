Onderhoud aan reinigingsmachines
Dag in dag uit worden veeg-/zuigmachines en schrob-/zuigmachines ingezet om supermarkten, magazijnen, industriële bedrijven of hotels schoon te houden. Ze nemen enorme hoeveelheden vuil op en zorgen ervoor dat het er beter uitziet, dragen bij aan de hygiëne en het waardebehoud en verkleinen het risico op uitglijden door de antislipwerking. Om voortdurend betrouwbare hoge reinigingsprestaties te realiseren en te zorgen dat de machine lang meegaat, is het niet voldoende om alleen de vuilcontainer na de gedane arbeid te ledigen. Hoe onderhoud en reinig je reinigingsmachines? - onze richtlijnen.
Schrob-/zuigmachines van A tot Z
Schrobunit, zuigstrippen, zuigslang en vuilcontainer - al deze onderdelen van de schrob-/zuigmachine staan onophoudelijk in contact met vuil tot zeer vuil water. Als er niet regelmatig gereinigd wordt, nemen de in het systeem achtergebleven vuilresten enorm toe. Er vormen zich onaangename geuren en na verloop van tijd kunnen er technische storingen optreden. Systematisch onderhoud en een controle na elk gebruik, kan dit voorkomen.
Wat helpt is een systematische aanpak
Plaats eerst de borstelkop en de zuigbalk in de hoogstand, zodat de borstels en zuigstrippen vrij en toegankelijk zijn om de geplande reiniging uit te voeren.
Daarna het vuilwater via een afvoerslang direct in de afvoer weg laten lopen. Het uiteinde van de slang kan worden dichtgeknepen om de waterstroom te doseren of te regelen.
Boven de blower zit een pluizenfilter dat gereinigd moet worden, evenals de grove vuilzeef op de aanzuigopening in de vuilwatertank. Deze houden grof vuil tegen zoals houtsplinters, kartonresten of bladeren, zodat de blower niet beschadigt en de tankafvoer niet verstopt.
Na het reinigen van het filter en de zeef worden daarachter de zuigmond en de zuigslang met ruim schoonwater doorgespoeld in de richting van de zuigbalk.
Ook de vuilcontainer en het deksel moeten worden afgespoeld, waarbij vaak een belangrijk detail wordt vergeten: de rubberen afdichting op het deksel. Na het sluiten van de deksel kan hij alleen de noodzakelijke onderdruk opbouwen als hij niet vervuild of beschadigd is. Een goede onderdruk is een eerste vereiste, het hele systeem moet lekvrij zijn om goede zuigresultaten te garanderen. Het is ook zinvol om de vuilcontainer op gezette tijden te reinigen met een doek of borstel en een reinigingsmiddel, om kleverige vetten en oliën van de wanden te verwijderen. Als de machine geparkeerd staat moet het deksel open blijven, zodat hij goed kan drogen en er geen onaangename geuren ontstaan.
Detailweergave: zuigbalk en schrobunit
De zuigbalk, die voortdurend in contact komt met vuil water, zand, olie en modder, wordt alleen met de hand vastgezet en kan moeiteloos uit de houder worden verwijderd. Daarna kan hij afgespoeld worden of eventueel met een doek of borstel worden schoongemaakt. Het is belangrijk om de zuigstrippen meteen te controleren op slijtage of scheuren. Normaal gesproken is de zuigstrip om te draaien en kan dus tweemaal gebruikt worden voordat er een nieuwe gemonteerd moet worden als beide kanten versleten zijn. Goede nog niet versleten strippen zijn een voorwaarde voor optimale zuigprestaties.
In de natreiniging met de schrob-/zuigmachine is de schrobkop de hoofdrolspeler en verdient extra aandacht. Voor controle kunnen de discborstels van de schrobkop, via een voetpedaal, van het borsteldek worden losgekoppeld. Bij de rolborstel-schrobkop wordt de houder, zonder gereedschap, via een draaiknop ontgrendeld en kunnen de borstels worden verwijderd.
Vooral bij de rolborstel-schrobkop kan het hoge toerental (tot 1.300 tpm) er toe leiden dat o.a. verpakkingstapes versmelten met de borstelharen, waardoor de borstel, zonder een regelmatige check, onbruikbaar kan worden. Bovendien moet de veegbak/-lade voor grover vuil er na elke reiniging uitgenomen en geleegd worden, omdat hierin o.a. scherpe steentjes, voorwerpen met scherpe randen en/of glassplinters worden opgevangen. Als deze niet worden verwijderd, kunnen ze later bij het schrobben krassen op de vloeren veroorzaken.
Onderhoud aan veeg-/zuigmachines
Als de veeg-/zuigmachine is voorzien van een benzine- of dieselmotor, moet het oliepeil en het luchtfilter regelmatig worden gecontroleerd. Het is ook belangrijk om de bandenspanning te controleren - als deze te laag is, komt de veegmachine te dicht bij de grond en kan beschadigd raken. Het heeft ook een negatief effect op de veegresultaten. De filterelementen bovenaan de vuilcontainer kunnen worden gereinigd door het fijnstof uit de lamellen te verwijderen, om te voorkomen dat de machine gaat verstoffen. Dit gebeurt handmatig of elektrisch middels een schraper of zoals bij moderne machines met een automatisch filterreinigingssysteem.
Daarnaast moet het filter regelmatig worden gereinigd met een stof-/waterzuiger. Als het filter voorzien is van een polyester coating, dan kan hij ook worden uitgewassen. Het filter mag in geen geval met perslucht worden uitgeblazen, omdat enerzijds de stofdeeltjes die opwervelen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En anderzijds worden de filterelementen onbruikbaar doordat ze hun functie verliezen. Reinigen met hoge druk is ook geen goed idee, omdat dan de lamellen van het filter eveneens beschadigen.
Aansluitend moet ook de hoofdbezem worden gecontroleerd, maar ook de schrobunit bij de schrob-/zuigmachine: heeft er zich verpakkingsmateriaal/-tape vastgezet, dan moet dit verwijderd of eruit gesneden worden. De hoofdbezem slijt relatief snel vanwege de ruwe ondergronden zoals klinkerbestratingen, sierbeton of geasfalteerde oppervlakken. Voor constante goede veegresultaten moet de veegspiegel van bepaalde modellen worden aangepast. Dit is de aanzetbreedte van de rolborstel en wordt met een stelrooster/vergrendeling aan beide zijden van de machine gefixeerd. Als de veeghoogte te laag is ingesteld, zal de slijtage te hard gaan. Als de veeghoogte te hoog is, zal het veegresultaat onvoldoende zijn.
Alles over tractie-accu's
In grotere schrob-/zuigmachines en veegmachines met een inhoud van 40 liter of meer worden afhankelijk van het systeem, onderhoudsvrije of onderhoudsarme tractie-accu's gebruikt. Bij beide varianten moet eerst het stof en vuil van de accu's worden verwijderd om lekstromen en andere technische storingen te voorkomen. Tractie-accu's zijn het efficiëntst bij temperaturen rond de 20°C, bij omgevingstemperaturen boven de 40°C en onder de 5°C neemt de capaciteit sterk af. Voor het geheel opladen moet men met een laadtijd van 12 tot 14 uur rekening houden, waarbij het laadproces zelf volledig geautomatiseerd verloopt. Wanneer na gebruik de gereinigde machine via het contactslot wordt uitgeschakeld en op de lader wordt aangesloten, controleert de lader de status van de accu en laadt deze met de juiste laadstroom op. Als de accu vol is, stopt de lader met opladen en gaat hij over op druppelladen/onderhoud.
De onderhoudsarme accu's vragen iets meer aandacht van de gebruiker. Ten minste eenmaal per week moeten de vlottergeregelde celafdichtingen via een kijkglaasje worden gecontroleerd. Als de vlotter bijna tegen het kijkglaasje staat, is de accu voldoende gevuld met water. Als de vlotter verder naar beneden staat, moet er gedestilleerd water worden bijgevuld. Voor grotere accu's wordt dit proces uitgevoerd via een centraal vulsysteem (Aquamatic-systeem). Het is belangrijk de tank met het destillaat minstens drie meter boven het vulstation te plaatsen, zodat er druk op het water staat dat door de slang stroomt en er geen luchtbellen ontstaan. Het is ook belangrijk dat er ná het laden wordt bijgevuld, anders kan er accuzuur uitlekken en schade aan de machine veroorzaken.
Schoonheid zit van binnen - en van buiten
Uit dit overzicht blijkt, dat zelfs de machines die de boel schoonhouden ook aandacht en onderhoud nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Ten slotte, vieze reinigingsmachines worden door het publiek maar nauwelijks als positief ervaren. Het is daarom zeker de moeite waard om ook de buitenkant regelmatig schoon te maken, zodat de machines niet alleen technisch maar ook zichtbaar netjes zijn.