Droogijsstralen in garagebedrijven

Droogijsstralen is een effectieve straalmethode om hardnekkige vuilafzettingen van verschillende ondergronden te verwijderen. Vooral op complexe en gevoelige oppervlakken heeft droogijsreiniging ook zijn waarde bewezen in garages of reconditioneringsbedrijven - van het reinigen van autobekleding tot het reinigen van motorruimtes en restauratiewerkzaamheden aan oldtimers. Het grote voordeel van deze techniek ligt vooral in de residuvrije reiniging: geen afvalwater, geen chemicaliën en geen straalmiddelresten.

Reiniging in werkplaatsen

Motorruimte, carrosserie of interieur: droogijs voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken

Waarom droogijs in de werkplaats?

Het schoonmaken van vuile auto-onderdelen, gereedschap of machines is meestal lastig en gaat vaak gepaard met veel troep. Dit komt doordat na processen zoals bijvoorbeeld zandstralen, straalmiddelen zoals zand of glasgranulaat achterblijven. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er na het reinigen nog gepoetst moet worden.

Om deze reden biedt droogijs verschillende voordelen voor autowerkplaatsen en reconditioneringsbedrijven: droogijsstralen kan zonder aarzeling worden gebruikt en met name daar waar water taboe is. Vooral op de gevoelige elektrische systemen of tijdens carrosseriewerkzaamheden aan waardevolle klassieke auto's. Mogelijke beschadiging van de kwetsbare elektronica door reiniging met water wordt vermeden, onderdelen worden beschermd tegen agressieve chemicaliën of mechanisch gereedschap en hardnekkige aanslag wordt verwijderd zonder residuen achter te laten.

Droogijsreiniging biedt zelfs voor werkzaamheden die voorheen onmogelijk of zeer tijdrovend waren een oplossing. Naast het verwijderen van kauwgomresten of vetvlekken kunnen ook dashboards en motorruimtes vlekkeloos worden gereinigd.

Droogijsreiniging bij een auto

Elk stukje netjes schoon

Droogijsstralen wordt op verschillende plaatsen toegepast. Droogijsreinigers worden gebruikt voor het verwijderen van verf, olie, vet, teer, bitumen, inkt, hars, lijmresten, wax, siliconen- en rubberresten, kauwgom en een grote verscheidenheid aan vuilafzettingen van verschillende ondergronden. Het kan ook worden gebruikt voor gelakte oppervlakken om de oude lak laag voor laag te verwijderen. Ook voor voertuigen zijn er verschillende toepassingsgebieden.

Droogijsstralen in de motorruimte en aan de carrosserie:

Reinigen van metalen onderdelen met de Kärcher droogijsreiniger

Metalen onderdelen

Motor, chassis, velgen, afdichtingsvlakken, schroefdraden, gereedschap, hefplatforms

Reinigen van rubberen onderdelen met de Kärcher droogijsreiniger

Rubberen onderdelen

Slangen, handgrepen, afdichtingen, uitlaatbevestigingen

Elektronische componenten reinigen met de Kärcher droogijsreiniger

Elektronische componenten

Droogijsreiniging in het interieur van de auto:

Droogijsreiniging in het interieur van het voertuig met de Kärcher droogijsreiniger
Autostoelen schoonmaken met droogijs

Textiel en kunststoffen in en aan het voertuig: stoelen, vloermatten, hemelbekleding, armsteunen, luchtroosters, dashboards, pedalen

Hoe werkt droogijsstralen?

Droogijsstralen is een straalmethode waarbij CO2-granulaat als straalmiddel wordt gebruikt. In tegenstelling tot de meeste andere straalmiddelen, die hun vaste toestand tijdens het gehele proces niet veranderen, sublimeert de bevroren CO2 onmiddellijk na de inslag op het oppervlak in CO2-gas. Er blijven dus geen straalmiddelresten achter. Dit opent een wereld vol toepassingsmogelijkheden voor deze techniek.

Droogijs-straalproces

Productie van droogijspellets

De gebruikte droogijspellets moeten vers zijn, anders vermindert de reinigingsprestatie en sublimeren de pellets tot gas. Zelfs in geschikte koelboxen kunnen ze maar een paar dagen worden bewaard.

Tot dusver werden droogijspellets geproduceerd in grote hydraulische persen, zogenaamde pelletisers, en op bestelling geleverd. Dit is meestal onhandig en duur, vooral voor kleinere hoeveelheden. Daarom wordt droogijsstralen vaak niet als reinigingstechniek gebruikt, ook al kan er zeer efficiënt mee worden gewerkt.

Er is echter inmiddels een apparaat op de markt voor gebruik in werkplaatsen dat zelf droogijs genereert - precies op het moment dat de reiniging plaatsvindt en alleen in de vereiste hoeveelheid. Er zijn slechts twee dingen nodig op logistiek gebied: vloeibaar CO2 als basisproduct, dat zonder verlies kan worden opgeslagen in een fles evenals een persluchtnetwerk of een compacte compressor.

Productie van droogijs

Proces en werking van droogijsstralen

1. De droogijspellets - CO2 in vaste vorm met een temperatuur van -79 °C - slaan in op het oppervlak met een snelheid van 150 m/s. Net als bij alle andere straalmethodes geven de versnelde deeltjes hun kinetische energie af tijdens de inslag. De Mohs-hardheid is ongeveer gelijk aan die van gips.

2. Wanneer de -79 °C koude, microfijne ijspellets het vuil of de te verwijderen laag raken, zorgen het temperatuurverschil/abrupte afkoeling en de kinetische energie ervoor dat het vuil broos en breekbaar wordt, uiteenvalt en zich daarna gemakkelijk laat verwijderen.

3. Sublimatie: de daaropvolgende deeltjes dringen door in de scheurtjes van de vuil- en verflagen en sublimeren van de vaste toestand in een gasvormige toestand. Dit gaat gepaard met een volumetoename met een factor 400, het vuil wordt op microscopisch niveau weggeblazen.

Voordelen droogijsstralen

Omdat droogijsreinigers zonder chemicaliën werken, hoeft er geen afvalwater te worden afgevoerd en er blijven ook geen straalmiddelresten achter. Vooral kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig en met weinig inspanning gereinigd.

  • Geen residuen: na gebruik is er geen afvalwater en zijn er geen chemicaliën of straalmiddelresten die moeten worden afgevoerd. Het enige wat overblijft zijn de losgestraalde materialen, die, afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling, ofwel met de aanwezige perslucht worden weggeblazen, ofwel met stofzuigen worden opgezogen.
  • Reinigen zonder voorbereidend werk: Auto-onderdelen hoeven voor de reiniging niet voorzichtig te worden gedemonteerd. De pellets komen zonder enige moeite tot in de kleinste hoeken.
  • Tijdsbesparing dankzij snelle en doeltreffende reiniging met droogijs.
  • Milieuvriendelijke reiniging zonder extra chemicaliën of straalmiddelen.
  • Oppervlakken beschadigen niet.

De juiste werkveiligheid bij het werken met droogijs in autowerkplaatsen

De geluidsdruk van een droogijsreiniger is niet onaanzienlijk, hij varieert tussen 75 en 125 dB(A), afhankelijk van een aantal variabelen binnen het bedrijf. De gebruiker moet in ieder geval gehoorbescherming dragen. Het aanraken van droogijs kan leiden tot huidverwondingen door de extreme koude. daarom moet voor de veiligheid van de gebruiker zijn uitrusting bestaan uit een overall, een veiligheidsbril of -helm met vizier en handschoenen. De MAC-waarde (maximale aanvaarde concentratie) voor CO2 is beperkt tot 0,5 volumeprocent, wat in de buitenlucht of in een fabriekshal geen problemen oplevert. In gesloten ruimtes of straalcabines moet echter worden gezorgd voor een ventilatiesysteem met CO2-detector of een ademhalingsbescherming worden gedragen.

Veilige werkomstandigheden tijdens het reinigen met droogijs

FAQ:

De ervaring leert, dat met vers geproduceerde droogijspellets aanzienlijk beter en sneller kan worden gereinigd. Daarom is het bij droogijsstralen belangrijk dat er altijd zo vers mogelijk droogijs wordt gebruikt. Droogijs dat enkele dagen oud is, verliest aan dichtheid waardoor de reinigingsprestaties afnemen. Met het nadelige effect dat er meer droogijs nodig is om een bepaald oppervlak te kunnen reinigen. Bovendien sublimeert droogijs continu. Dit betekent dat bijvoorbeeld van de oorspronkelijke 100 kilogram droogijspellets, na één dag nog slechts ca. 92 kilo over is.

  • Geen gevaarlijke stoffen
    Bij droogijsstralen worden geen giftige of milieuonvriendelijke chemicaliën of oplosmiddelen gebruikt. Daardoor ontstaan er geen giftige of schadelijke dampen. Dit betekent dat er geen risico bestaat voor werknemers in verband met het gebruik van eventuele gevaarlijke en schadelijke stoffen.

  • Eenvoudig afvoeren
    Bij het stralen met droogijs blijft er geen straalmedia achter. Het weggestraalde vuil valt op de grond en kan worden weggeveegd. Alleen het weggestraalde vuil moet worden afgevoerd. Wanneer er daarentegen chemicaliën en oplosmiddelen worden gebruikt, blijft er giftig afval achter, dat tegen hoge kosten moet worden afgevoerd.

  • Geen bij-afval
    Bij zand-, soda- of waterstralen wordt het gebruikte straalgoed zelf probleemafval als er gevaarlijke verontreinigingen mee zijn verwijderd. Er wordt een zeer grote hoeveelheid bij-afval geproduceerd, dat wellicht op een zeer tijdrovende en kostenintensieve manier moet worden verwijderd.
  • Kooldioxideproductie
    CO2 is een bijproduct van andere industriële processen. Kooldioxide ontstaat bijvoorbeeld bij de CO2-wassing bij de synthese van ammoniak en methanol. Een groot deel van het gebruikte CO2 wordt verkregen uit kooldioxide-gas dat ontstaat als afvalgas bij de chemische verwerking van ruwe olie en aardgas. Bovendien wordt kooldioxide geproduceerd tijdens verbrandingsprocessen in elektriciteitscentrales of tijdens gistingsprocessen. In geïndustrialiseerde landen wordt CO2 dus niet meer afzonderlijk geproduceerd/en is de verbranding van fossiele brandstoffen om CO2 te produceren volledig verdwenen.
     

De volgende beschermende uitrusting is nodig voor het stralen met droogijs:

  • Gehoorbescherming: aangezien het geluidsniveau tijdens het stralen met droogijs soms ver boven 85 dB(A) ligt, moet gehoorbescherming worden gedragen. 

  • Handschoenen: het dragen van handschoenen wordt aanbevolen als bescherming tegen bevriezing door droogijspellets.

  • Veiligheidsbril: het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen om de ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes. Ook het gebruik van een compleet systeem van helm, vizier en gehoorbescherming wordt aangeraden.

  • Bescherming van de ademhalingswegen: lichte of zelfs zware ademhalingsbescherming is noodzakelijk, afhankelijk van de hoeveelheid stof die vrijkomt of de CO2-concentratie die wordt geproduceerd.

  • • Kooldioxide alarm: Om de CO2-concentratie in de ademlucht te detecteren, dient het straalpersoneel een persoonlijke CO2-detector te dragen. Deze laat een alarm afgaan zodra een kritische concentratie wordt bereikt.
     

 

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