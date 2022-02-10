Droogijsstralen in garagebedrijven

Waarom droogijs in de werkplaats?

Het schoonmaken van vuile auto-onderdelen, gereedschap of machines is meestal lastig en gaat vaak gepaard met veel troep. Dit komt doordat na processen zoals bijvoorbeeld zandstralen, straalmiddelen zoals zand of glasgranulaat achterblijven. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er na het reinigen nog gepoetst moet worden.

Om deze reden biedt droogijs verschillende voordelen voor autowerkplaatsen en reconditioneringsbedrijven: droogijsstralen kan zonder aarzeling worden gebruikt en met name daar waar water taboe is. Vooral op de gevoelige elektrische systemen of tijdens carrosseriewerkzaamheden aan waardevolle klassieke auto's. Mogelijke beschadiging van de kwetsbare elektronica door reiniging met water wordt vermeden, onderdelen worden beschermd tegen agressieve chemicaliën of mechanisch gereedschap en hardnekkige aanslag wordt verwijderd zonder residuen achter te laten.

Droogijsreiniging biedt zelfs voor werkzaamheden die voorheen onmogelijk of zeer tijdrovend waren een oplossing. Naast het verwijderen van kauwgomresten of vetvlekken kunnen ook dashboards en motorruimtes vlekkeloos worden gereinigd.