Droogijsstralen in garagebedrijven
Droogijsstralen is een effectieve straalmethode om hardnekkige vuilafzettingen van verschillende ondergronden te verwijderen. Vooral op complexe en gevoelige oppervlakken heeft droogijsreiniging ook zijn waarde bewezen in garages of reconditioneringsbedrijven - van het reinigen van autobekleding tot het reinigen van motorruimtes en restauratiewerkzaamheden aan oldtimers. Het grote voordeel van deze techniek ligt vooral in de residuvrije reiniging: geen afvalwater, geen chemicaliën en geen straalmiddelresten.
Motorruimte, carrosserie of interieur: droogijs voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken
Waarom droogijs in de werkplaats?
Het schoonmaken van vuile auto-onderdelen, gereedschap of machines is meestal lastig en gaat vaak gepaard met veel troep. Dit komt doordat na processen zoals bijvoorbeeld zandstralen, straalmiddelen zoals zand of glasgranulaat achterblijven. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er na het reinigen nog gepoetst moet worden.
Om deze reden biedt droogijs verschillende voordelen voor autowerkplaatsen en reconditioneringsbedrijven: droogijsstralen kan zonder aarzeling worden gebruikt en met name daar waar water taboe is. Vooral op de gevoelige elektrische systemen of tijdens carrosseriewerkzaamheden aan waardevolle klassieke auto's. Mogelijke beschadiging van de kwetsbare elektronica door reiniging met water wordt vermeden, onderdelen worden beschermd tegen agressieve chemicaliën of mechanisch gereedschap en hardnekkige aanslag wordt verwijderd zonder residuen achter te laten.
Droogijsreiniging biedt zelfs voor werkzaamheden die voorheen onmogelijk of zeer tijdrovend waren een oplossing. Naast het verwijderen van kauwgomresten of vetvlekken kunnen ook dashboards en motorruimtes vlekkeloos worden gereinigd.
Elk stukje netjes schoon
Droogijsstralen wordt op verschillende plaatsen toegepast. Droogijsreinigers worden gebruikt voor het verwijderen van verf, olie, vet, teer, bitumen, inkt, hars, lijmresten, wax, siliconen- en rubberresten, kauwgom en een grote verscheidenheid aan vuilafzettingen van verschillende ondergronden. Het kan ook worden gebruikt voor gelakte oppervlakken om de oude lak laag voor laag te verwijderen. Ook voor voertuigen zijn er verschillende toepassingsgebieden.
Droogijsstralen in de motorruimte en aan de carrosserie:
Metalen onderdelen
Motor, chassis, velgen, afdichtingsvlakken, schroefdraden, gereedschap, hefplatforms
Rubberen onderdelen
Slangen, handgrepen, afdichtingen, uitlaatbevestigingen
Elektronische componenten
Droogijsreiniging in het interieur van de auto:
Textiel en kunststoffen in en aan het voertuig: stoelen, vloermatten, hemelbekleding, armsteunen, luchtroosters, dashboards, pedalen
Hoe werkt droogijsstralen?
Droogijsstralen is een straalmethode waarbij CO2-granulaat als straalmiddel wordt gebruikt. In tegenstelling tot de meeste andere straalmiddelen, die hun vaste toestand tijdens het gehele proces niet veranderen, sublimeert de bevroren CO2 onmiddellijk na de inslag op het oppervlak in CO2-gas. Er blijven dus geen straalmiddelresten achter. Dit opent een wereld vol toepassingsmogelijkheden voor deze techniek.
Productie van droogijspellets
De gebruikte droogijspellets moeten vers zijn, anders vermindert de reinigingsprestatie en sublimeren de pellets tot gas. Zelfs in geschikte koelboxen kunnen ze maar een paar dagen worden bewaard.
Tot dusver werden droogijspellets geproduceerd in grote hydraulische persen, zogenaamde pelletisers, en op bestelling geleverd. Dit is meestal onhandig en duur, vooral voor kleinere hoeveelheden. Daarom wordt droogijsstralen vaak niet als reinigingstechniek gebruikt, ook al kan er zeer efficiënt mee worden gewerkt.
Er is echter inmiddels een apparaat op de markt voor gebruik in werkplaatsen dat zelf droogijs genereert - precies op het moment dat de reiniging plaatsvindt en alleen in de vereiste hoeveelheid. Er zijn slechts twee dingen nodig op logistiek gebied: vloeibaar CO2 als basisproduct, dat zonder verlies kan worden opgeslagen in een fles evenals een persluchtnetwerk of een compacte compressor.
Proces en werking van droogijsstralen
1. De droogijspellets - CO2 in vaste vorm met een temperatuur van -79 °C - slaan in op het oppervlak met een snelheid van 150 m/s. Net als bij alle andere straalmethodes geven de versnelde deeltjes hun kinetische energie af tijdens de inslag. De Mohs-hardheid is ongeveer gelijk aan die van gips.
2. Wanneer de -79 °C koude, microfijne ijspellets het vuil of de te verwijderen laag raken, zorgen het temperatuurverschil/abrupte afkoeling en de kinetische energie ervoor dat het vuil broos en breekbaar wordt, uiteenvalt en zich daarna gemakkelijk laat verwijderen.
3. Sublimatie: de daaropvolgende deeltjes dringen door in de scheurtjes van de vuil- en verflagen en sublimeren van de vaste toestand in een gasvormige toestand. Dit gaat gepaard met een volumetoename met een factor 400, het vuil wordt op microscopisch niveau weggeblazen.
Voordelen droogijsstralen
Omdat droogijsreinigers zonder chemicaliën werken, hoeft er geen afvalwater te worden afgevoerd en er blijven ook geen straalmiddelresten achter. Vooral kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig en met weinig inspanning gereinigd.
- Geen residuen: na gebruik is er geen afvalwater en zijn er geen chemicaliën of straalmiddelresten die moeten worden afgevoerd. Het enige wat overblijft zijn de losgestraalde materialen, die, afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling, ofwel met de aanwezige perslucht worden weggeblazen, ofwel met stofzuigen worden opgezogen.
- Reinigen zonder voorbereidend werk: Auto-onderdelen hoeven voor de reiniging niet voorzichtig te worden gedemonteerd. De pellets komen zonder enige moeite tot in de kleinste hoeken.
- Tijdsbesparing dankzij snelle en doeltreffende reiniging met droogijs.
- Milieuvriendelijke reiniging zonder extra chemicaliën of straalmiddelen.
- Oppervlakken beschadigen niet.
De juiste werkveiligheid bij het werken met droogijs in autowerkplaatsen
De geluidsdruk van een droogijsreiniger is niet onaanzienlijk, hij varieert tussen 75 en 125 dB(A), afhankelijk van een aantal variabelen binnen het bedrijf. De gebruiker moet in ieder geval gehoorbescherming dragen. Het aanraken van droogijs kan leiden tot huidverwondingen door de extreme koude. daarom moet voor de veiligheid van de gebruiker zijn uitrusting bestaan uit een overall, een veiligheidsbril of -helm met vizier en handschoenen. De MAC-waarde (maximale aanvaarde concentratie) voor CO2 is beperkt tot 0,5 volumeprocent, wat in de buitenlucht of in een fabriekshal geen problemen oplevert. In gesloten ruimtes of straalcabines moet echter worden gezorgd voor een ventilatiesysteem met CO2-detector of een ademhalingsbescherming worden gedragen.