Tussentijdse reiniging van tapijtvloeren
Zo mooi, comfortabel en geluiddempend als tapijten kunnen zijn - zelfs bij zorgvuldige onderhoudsreiniging vormen zich na verloop van tijd looppaden of sporen van vastzittend vuil, wat niet meer met stofzuigen of afnemen kan worden verwijderd. Om de periode tot aan de uitgebreide basisreiniging te verlengen, kan er een tussenreiniging uitgevoerd worden. De iCapsol tot microvezel- of bonnet-pad methodes zijn ook geschikt voor vochtgevoelige tapijten en ondergronden of plaatsen zoals hotellobby's waar een korte droogtijd gewenst is.
Werkwijze voor de tussentijdse reiniging van tapijtvloeren
Voor tussentijdse reiniging worden methodes gebruikt zoals iCapsol, microvezel-/bonnet-pads met druksproeier evenals sproei-extractie in combinatie met iCapsol-technologie. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de reinigingsvoorschriften worden gecontroleerd, rekening houdend met de ondergrond, lijm/bevestiging, tapijtrug, dragermaterialen en de slijtlaag.
Tapijtvloeren reinigen
Tapijt voelt warm aan, is geluiddempend en zorgt voor een aangenaam comfort. Afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit zijn textiele vloerbedekkingen in de regel gevoelig voor vocht en het verwijderen van vlekken en vragen om extra aandacht en verzorging, wat bij andere vloerafwerkingen vaak geen probleem is. Dit kan snel een onverzorgde indruk geven. Het tapijtreinigen vereist enige specialistische kennis, omdat zowel de structuur van het textiel als de bijzondere reinigingsvoorschriften van de afzonderlijke lagen bekend moeten zijn. Waar opgelet moet worden bij het reinigen van tapijten en hoe vlekken snel kunnen worden verwijderd tijdens de onderhoudsreiniging.
Voorbereidingen tussenreiniging tapijtvloeren
Is de reiniging toegestaan, dan moeten er voorbereidende maatregelen getroffen worden. Allereerst moet de vloerverwarming tijdelijk worden uitgeschakeld, zodat het opgebrachte reinigingsmiddel door de warmte niet indroogt. Losstaand meubilair zal weggehaald moeten worden - als het in opslag gaat eventueel schetsen of foto's van de posities maken. Onderdelen die niet kunnen worden verwijderd, moeten worden beschermd met een folie om beschadiging te voorkomen.
Tussentijdse reiniging van tapijtvloeren: iCapsol voor textiele vloerbedekking
Het zogenaamde iCapsol-proces is geschikt voor vochtgevoelige tapijten en overtuigt met korte droogtijden en hoge oppervlakteprestaties. Met behulp van een geschikt reinigingsmiddel kunnen ook de onaangename geurtjes worden verwijderd.
Hoe het in z'n werk gaat
Bij de iCapsol-methode wordt een speciaal reinigingsmiddel verdund over de vloer gesproeid. Daarbij moeten de instructies van de fabrikant nauwkeurig worden opgevolgd. Aansluitend wordt de vloer kruislings bewerkt met een tegengesteld draaiende rollenmachine. Het reinigingsmiddel kapselt het losgekomen vuil in gedurende de 60 tot 120 minuten droogtijd. Aansluitend kan het uitgekristalliseerde vuil opgezogen worden door kruiselings met een tapijtborstelzuiger over het tapijt te gaan, want alleen deze apparaten hebben een toereikende mechanische werking.
Microvezel-/bonnetpads methode voor tussenreiniging van tapijtvloeren
De voordelen van het reinigen met microvezel- of bonnetpads in combinatie met tensidevrije reinigingsmiddelen zijn de korte droogtijden en dat het niet zo snel opnieuw vuil is. Ook vochtgevoelige vloerbedekkingen kunnen met deze methode behandeld worden.
Hoe het in z'n werk gaat
Eerst wordt er met behulp van een druksproeier een universele tensidevrije reiniger gelijkmatig op de textiele vloerbedekking aangebracht. Het advies is om in gedeeltes van ongeveer 20 vierkante meter te werken. Vervolgens met een éénschijfsmachine of orbitale oscillerende machine met bonnet- of microvezelpad, het oppervlak met korte ronddraaiende bewegingen behandelen. Waarbij de pad het vuil opneemt.
Tip – vezelpad vochtig maken:
Door teveel wrijving kan er schade ontstaan, om dit te voorkomen raden we aan om de vezelpad vochtig te maken met een reinigingsvloeistof.
Tip – snellere droging:
Als het sneller droog moet zijn, kan het gereinigde oppervlak nogmaals worden afgenomen maar dan met een droge pad.
Tip - gebruik van meerdere pads:
De reinigende werking van de pads wordt op den duur minder. En afhankelijk van de plek en mate van vervuiling, heb je voor één beurt meerdere pads nodig.
Sproei-extractie met iCapsol-technologie
Bij sproei-extractie wordt de reinigingsvloeistof onder druk in de vloerbedekking gespoten, het vuil wordt losgemaakt en daarna direct als vuiloplossing weer opgezogen. In combinatie met de iCapsol-technologie kan de methode ook worden gebruikt voor de tussentijdse reiniging van tapijten, waarbij ook een grondige dieptereiniging tot de mogelijkheden behoort. Tegelijkertijd hoeft er minder nagespoeld te worden, waardoor de textiele vloerbedekkingen sneller drogen. Normaal gesproken wordt deze techniek gebruikt voor de basisreiniging.
LET OP!: vloeren of ondergronden die bijzonder gevoelig zijn voor vocht mogen niet worden behandeld met sproei-extractie, omdat de kans bestaat dat het gaat doorweken.
Basisreiniging tapijtvloeren
Ook bij regelmatige onderhoudsreiniging en als de tussentijdse reiniging niet meer tot het gewenste resultaat leidt, zal een textiele vloerbedekking op den duur toe zijn aan intensievere behandelingen. Om tapijten zo lang mogelijk te kunnen gebruiken en de uitstraling op te frissen, worden 3 basisreinigingsmethoden voor tapijten gebruikt: de sproei-extractie methode, of de combinatiemethode die sproei-extractie combineert met de microvezel-/bonnetpad-methode of met shamponeren.