Tussentijdse reiniging van tapijtvloeren

Sproei-extractie met iCapsol-technologie

Bij sproei-extractie wordt de reinigingsvloeistof onder druk in de vloerbedekking gespoten, het vuil wordt losgemaakt en daarna direct als vuiloplossing weer opgezogen. In combinatie met de iCapsol-technologie kan de methode ook worden gebruikt voor de tussentijdse reiniging van tapijten, waarbij ook een grondige dieptereiniging tot de mogelijkheden behoort. Tegelijkertijd hoeft er minder nagespoeld te worden, waardoor de textiele vloerbedekkingen sneller drogen. Normaal gesproken wordt deze techniek gebruikt voor de basisreiniging.

LET OP!: vloeren of ondergronden die bijzonder gevoelig zijn voor vocht mogen niet worden behandeld met sproei-extractie, omdat de kans bestaat dat het gaat doorweken.