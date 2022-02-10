Wasplaats inrichten

Stationaire hogedrukreinigers

Als alle medewerkers van de garage toegang hebben tot de wasplaats, dient de wasinstallatie zodanig te zijn ontworpen dat hij intuïtief te bedienen is. Om er zeker van te zijn dat er geen bedieningsfouten gemaakt kunnen worden. ​ Een stationaire hogedrukreiniger is dan de juiste keuze in tegenstelling tot mobiele apparaten, zeker als er al een geschikte (technische) ruimte aanwezig is. Het voordeel is dat de unit kan worden ondergebracht in een technische ruimte die niet voor iedereen toegankelijk is. Het voor de wasinstallatie verantwoordelijke personeel bepaalt welke programma's er gebruikt kunnen worden, de straaldruk, de dosering van de waschemicaliën en de duur van de wastijd. Deze verschillende vooraf ingestelde wasprogramma's kunnen worden geactiveerd via een apart bedieningspaneel op de wasplaats. Dit voorkomt ongevallen tijdens het werken, ongeacht het aantal medewerkers dat de wasplaats gebruikt en voorkomt schade aan voertuigen en onderdelen van klanten als het garagepersoneel minder ervaren is. Vanwege de kortere insteltijden worden de stationaire hogedrukreinigers aangeraden, vooral als de wasplaats meerdere uren per dag in gebruik is en een groot aantal voertuigen en onderdelen moet worden gereinigd.