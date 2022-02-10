Wasplaats inrichten
Wasplaatsen voor eigen gebruik zijn onmisbaar voor de garagebedrijven. Ze zijn nodig voor het afleveringsklaar maken van auto's, het reinigen van onderdelen en het wassen van de klantenauto's. Tegelijkertijd moet de wasplaats milieuvriendelijk, veilig en efficiënt zijn. Dit kan alleen worden bereikt met een uitgebreide en zorgvuldige planning - van de bouw tot de technische installatie.
Vereisten en uitrusting: snel en veilig naar een eigen wasplaats
De ervaring leert dat wanneer een garagewasplaats eenmaal is geïnstalleerd, hij meteen meerdere malen per dag door alle werknemers van de garage wordt gebruikt. Goede wasresultaten hebben dan ook direct invloed op de kwaliteit van het werk in de werkplaats. Een wasplaats in een garagebedrijf draagt dus werkelijk bij aan een hogere klanttevredenheid, zorgt tevens voor een vaste klantenkring en werft ook nog nieuwe klanten.
Voorwaarden en werkwijze van wasplaatsen binnen garagebedrijven
Wie een nieuwe garage-wasplaats wil inrichten, moet eerst zorgen voor de waterschap- en bouwvergunningen. De belangrijkste voorwaarde voor de exploitatie van een autowasplaats is de zogenaamde lozingsvergunning voor het tijdens het wassen geproduceerde afvalwater. Deze moet worden aangevraagd bij het waterschap van de gemeente. Bovendien moet men over een geldige bouw- of milieuvergunning beschikken. In geval van herinrichting van bestaande wasinstallaties of -plaatsen hoeft alleen de bevoegde autoriteit te worden geïnformeerd.
Bouwkundige eisen voor wasplaatsen
Indien de nodige vergunningen zijn verkregen, moeten bij het bouwkundig ontwerp van de wasplaats speciale eisen in acht worden genomen, zoals de scheiding van waswater en regenwater. Zo moeten bij niet-overdekte wasplaatsen constructieve maatregelen worden genomen die voorkomen dat neerslag of smeltwater van aangrenzende percelen op de wasplaats terechtkomt. Anders loopt men het risico dat het afscheidingssysteem voor afvalwater overbelast raakt. Dit betekent op zijn beurt dat bij het ontwerp van de wasplaats en de vloer, rekening gehouden moet worden met voldoende afschot naar de afvoer. In geen geval mag het waswater buiten de wasplaats in de grond sijpelen of in het hemelwater terechtkomen. De afvoer van de wasplaats zelf, moet via een weg/oprit bereikbaar zijn. Waterdicht beton (bijv.: B 25 / WU) of asfalt uit de wegenbouw is toegestaan voor de constructie van een vloeistofdichte vloerplaat die bestand is tegen mechanische belastingen. Belangrijk: bestaande wasplaatsen moeten in het kader van een visuele inspectie regelmatig worden gecontroleerd op scheuren of beschadigingen. Als de vloerplaat beschadigd is, moet hij onmiddellijk worden hersteld door een vakman.
Afvalwaterzuivering: Slibvanger, lichte vloeistofafscheider, olieafscheider en meer...
Elke wasplaats heeft ook een slibvangput nodig waarin de in het waswater meegevoerde zwevende deeltjes kunnen bezinken. Hiervoor zit meestal nog een voorslibvanger voor de grove afscheiding van grotere hoeveelheden zwevende deeltjes. Het vermindert aanzienlijk de schoonmaak- of afvalverwijderingskosten, zodat extra gemaakte kosten snel worden terugverdiend. De uitrusting omvat ook een lichte vloeistofafscheider voor oliën en brandstoffen. Deze moet voorzien zijn van een controle- of monitoringsysteem voor een regelmatige check van het afvalwater of voorzien zijn van een inspectieschacht. Voor de behandeling van geëmulgeerde vloeistoffen is in de wasplaats ook een coalescentie-afscheider nodig.
Geluidsnorm voor wasplaatsen binnen garagebedrijven
Tenslotte moet ook de geluidsoverlast voor de omgeving als gevolg van de exploitatie van de wasplaats worden onderzocht. Nadelige gevolgen voor de bewoners kunnen echter eenvoudig tot een minimum worden beperkt door het plaatsen van geluidwerende voorzieningen. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de wasinstallatie worden gekozen.
Keuze van de reinigingsinstallatie voor wasplaatsen: stationair of mobiel?
Meestal worden koud- en/of warmwater-hogedrukreinigers gebruikt in autowasplaatsen die niet voor contractwassen worden gebruikt. Er kan gekozen worden tussen stationaire en mobiele apparaten.
Stationaire hogedrukreinigers
Als alle medewerkers van de garage toegang hebben tot de wasplaats, dient de wasinstallatie zodanig te zijn ontworpen dat hij intuïtief te bedienen is. Om er zeker van te zijn dat er geen bedieningsfouten gemaakt kunnen worden. Een stationaire hogedrukreiniger is dan de juiste keuze in tegenstelling tot mobiele apparaten, zeker als er al een geschikte (technische) ruimte aanwezig is. Het voordeel is dat de unit kan worden ondergebracht in een technische ruimte die niet voor iedereen toegankelijk is. Het voor de wasinstallatie verantwoordelijke personeel bepaalt welke programma's er gebruikt kunnen worden, de straaldruk, de dosering van de waschemicaliën en de duur van de wastijd. Deze verschillende vooraf ingestelde wasprogramma's kunnen worden geactiveerd via een apart bedieningspaneel op de wasplaats. Dit voorkomt ongevallen tijdens het werken, ongeacht het aantal medewerkers dat de wasplaats gebruikt en voorkomt schade aan voertuigen en onderdelen van klanten als het garagepersoneel minder ervaren is. Vanwege de kortere insteltijden worden de stationaire hogedrukreinigers aangeraden, vooral als de wasplaats meerdere uren per dag in gebruik is en een groot aantal voertuigen en onderdelen moet worden gereinigd.
Mobiele hogedrukreinigers
Voor kleinere garages en als de wasplaats slechts af en toe wordt gebruikt, is een mobiele koud- of warmwater-hogedrukreiniger voor het reinigen van onderdelen of voertuigen voldoende. Afhankelijk van de huidige locatie en inrichting en de eisen aan de prestaties, kunnen ze door stroom, benzine of diesel worden aangedreven. Ze hebben het voordeel dat ze ruimtebesparend zijn omdat ze geen aparte technische ruimte nodig hebben. Bij mobiele units moet echter altijd rekening worden gehouden met langere insteltijden. De rondslingerende netsnoeren, water- en hogedrukslangen brengen ook bepaalde ongevallenrisico's met zich mee.
Koud, warm, stoom
Voor de keuze van de geschikte reinigingstechniek moet je nagaan of de hogedrukreiniger onverwarmd of juist verwarmd moet zijn en dan uitgerust met een olie- of gasbrander of een elektrische doorstroomverwarmer. Om hier een antwoord op te geven, moet de inrichting van de werkplaats - de elektriciteits-, gas- of olievoorziening - en de capaciteit ervan worden gecontroleerd. Indien het water met gas of olie wordt verwarmd, moet voor stationaire apparaten een aansluitmogelijkheid op een rookgasafvoer aanwezig zijn. Als er daarnaast veel motoren moeten worden gereinigd, dan is bij een warmwater-hogedrukreiniger een extra stoomstand aan te raden. Dergelijke apparaten mogen echter alleen door opgeleid personeel worden gebruikt vanwege het risico op ongelukken. Koudwaterunits daarentegen zijn zeer geschikt voor het wassen van carrosserieën. Ze koelen in de zomer de hete carrosseriedelen af zodat het waswater niet verdampt en langer kan inwerken op het vastzittende vuil.
Reinigingsmiddelen
In het ideale geval kan, afhankelijk van de vervuiling, de druk en de temperatuur van het water via de lans of de hogedrukreiniger worden geregeld, zodat vette of olieachtige vervuiling snel en gemakkelijk wordt verwijderd door het verhogen van de temperatuur van het waswater. Bij zeer hardnekkig vuil worden ook chemische reinigingsmiddelen gebruikt. Er zijn hiervoor universele of speciale reinigers verkrijgbaar. Het gebruik en de regeling ervan moet via het apparaat zo eenvoudig mogelijk zijn om onjuiste of overdosering te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de waschemie geen invloed heeft op de eventuele werking van de lichte vloeistof- of coalescentie-afscheider, bieden de fabrikanten van reinigingsapparatuur trainingen of uitgebreide instructies aan voor het gebruik ervan. Het is verstandig om hier zeker gebruik van te maken.
Ergonomie
Ongeacht of er een stationaire of mobiele hogedrukreiniger wordt gebruikt, er moet aandacht worden besteed aan de ergonomie van de gereedschappen en toebehoren. Lichamelijk letsel door overmatige, langdurige belasting kan zo op doeltreffende wijze worden voorkomen. Dit voorkomt ook vermoeidheid, waardoor de kans op fouten en dus het risico op letsel afneemt.
Toebehoren
De keuze van de toebehoren hangt af van het beoogde gebruik en het gewenste wasresultaat, schuimlansen, roterende wasborstels of scharnierende lansen voor het reinigen van de onder- of bovenkant zijn ideaal voor het reinigen van voertuigen. Sproeieropzetstukken met verschillende straalhoeken worden daarentegen het liefst gebruikt tijdens het reinigen van onderdelen.