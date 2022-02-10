Washal reinigen

Wasplaatsreiniger: zeer effectief bij een juiste toepassing

Voor de reiniging en het onderhoud van betegelde wasplaatsen is een zuurhoudend reinigingsmiddel geschikt, dat snel en effectief vet, wax-resten, roestsporen en kalkaanslag verwijdert. Om deze vervuiling het hoofd te bieden, bieden fabrikanten speciale wasplaats- en tegelreinigers aan die geschikt zijn voor zowel basis- als onderhoudsreiniging. Cementhoudende voegen moeten met water natgemaakt worden alvorens zuurhoudende reinigingsmiddelen te gebruiken. In wasplaatsen met betonvloeren of -wanden moeten alkalische reinigers worden gebruikt, omdat die minder agressief zijn voor het materiaal. In dit geval is het motto: het is beter om met regelmaat te reinigen dan zuurhoudende middelen te gebruiken.



Bij gebruik van hogedrukreinigers worden vóór toepassing op de vervuilde oppervlakken de temperatuur en dosering aangepast, daarna kunnen de vloeren en wanden worden natgemaakt. Na een korte inwerktijd, afhankelijk van de mate van vervuiling, worden de oppervlakken afgespoeld met helder water en hoge druk. Bij het aanbrengen moet erop worden gelet dat het reinigingsconcentraat niet opdroogt, anders kunnen er vlekken ontstaan. Daarom is het raadzaam om de reiniging van de wasruimte stap voor stap uit te voeren.



Bij de keuze van een reinigingsmiddel moeten exploitanten ervoor zorgen dat het geschikt is voor alle oppervlakken en materialen die in een carwash worden gebruikt. Met het oog op het milieu is het belangrijk om voor de wasplaatsen reinigingsmiddelen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn, geen NTA bevatten en separatorvriendelijk zijn, d.w.z. die olie en water in de olieafscheider snel scheiden.