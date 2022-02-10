Washal reinigen
Zij die 'schoon' verkopen moeten het goede voorbeeld geven. Deze zin is ook van toepassing op exploitanten van autowasstraten. Regelmatige reiniging en onderhoud van de wasplaats, de installatie en de wasborstels behoudt de waarde, verbetert de uitstraling en het reinigingsresultaat en kan een doorslaggevende factor zijn voor de klantenbinding bij autodealers, garages en benzinestations. Met de juiste reinigingsmiddelen en gereedschappen staat in ieder geval voor het schoonmaken niets meer in de weg.
Klantenbinding door een goede uitstraling
Wasinstallaties of wasplaatsen binnen garagebedrijven zijn na verloop van tijd niet om aan te zien als ze niet regelmatig worden schoongemaakt. Het vuil dat de voertuigen meenemen is hiervoor verantwoordelijk. Als een installatie voor contract-cleaning wordt geëxploiteerd en dus toegankelijk is voor klanten, draagt dit in belangrijke mate bij aan het imago van het bedrijf. Of klanten terugkomen naar een carwash hangt niet in de laatste plaats af van hoe goed de installatie wordt onderhouden.
Ook al heeft een onverzorgde wasstraat in eerste instantie geen directe invloed op het resultaat van de wasstraat, toch kan worden aangenomen dat de uitstraling effect heeft op het vertrouwen in de prestaties van de faciliteit - en dus uiteindelijk op de omzet. Het met regelmaat schoonmaken van de washal is dan ook echt nodig. Omdat het niet alleen bijdraagt aan een betere visuele indruk, het voorkomt ook dat de onderhoudskosten gaan stijgen.
Tip:
de reinigingsintervallen voor de washal zijn afhankelijk van het aantal wasbeurten. Ook de seizoenspieken zijn van invloed op hoe vaak de hal moet worden schoongemaakt. In de regel wordt aangeraden ten minste om de 4 tot 8 weken.
Het positieve effect van warm water en hoge druk bij het schoonmaken van wasplaatsen
Vuil op vloeren, muren, roldeuren, gevelbekleding en ramen: Professionele apparaten stimuleren het streven naar een schone, goed onderhouden wasplaats. Hogedrukreinigers spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van portaalinstallaties (roll-overs) en wasplaatsen. In vergelijking met drukloze methodes onderscheiden ze zich door een lager waterverbruik en een hogere reinigingskracht. Nog meer voordeel bieden de verwarmde hogedrukreinigers die warmwater genereren en zo hardnekkig vuil nog sneller en doeltreffender te lijf gaan. Hogedrukreinigers met warmwater zijn bijzonder geschikt voor het verwijderen van olie, vet of roetdeeltjes.
Voordelen warmwater-hogedrukreiniger
Met warmwater reinigen hogedrukreinigers met een gelijkblijvende druk nog beter. Naast betere resultaten en snellere reinigings- en droogtijden, kan een meetbare vermindering van ziektekiemen worden bereikt bij gebruik van warmwater-hogedrukreinigers. Als de stoomstand wordt ingeschakeld kunnen zelfs gevoelige oppervlakken tot 155 °C voorzichtig worden gereinigd. Bovendien maken de apparaten een verlaging van de werkdruk, een vermindering van de benodigde tijd en hoeveelheid te gebruiken reinigingsmiddelen mogelijk. Reinigen met warmwater biedt dus diverse voordelen en mogelijkheden om het reinigingsproces te optimaliseren.
Reinigen van vloeren en muren in wasplaatsen met een oppervlaktereiniger
Voor het reinigen van vloeren en wanden is het aan te bevelen een zogenaamde oppervlaktereiniger te gebruiken. Hij wordt aangesloten op de spuitlans van de hogedrukreiniger. De oppervlaktereiniger bestaat uit een RVS- of kunststofbehuizing die gemakkelijk kan worden verplaatst door middel van wieltjes. Oppervlaktereinigers zijn bijvoorbeeld uitgerust met een roterende sproeiarm gemonteerd op keramische lagers, waarop zich twee vlakstraalsproeiers bevinden.
Muren
Voor werkzaamheden aan muren kan het hogedrukpistool ook zonder spuitlans worden aangesloten op de toebehoren, zoals een oppervlaktereiniger. Wanden en vloeren kunnen op deze manier tot 10 keer sneller en veel gelijkmatiger worden gereinigd dan met een vrij geleide spuitlans.
Vloeren
Om het vuile water op een gecontroleerde manier af te voeren, worden oppervlaktereinigers aangeboden die werken volgens het Venturi-principe. Er wordt een drijfsproeier gebruikt dat een vacuüm creëert in het achterste gedeelte van de afdekkap. Het vuile water wordt onmiddellijk weer opgezogen via een zuigmond. Met behulp van een lange slang kan de gebruiker het water in een afvoer, container of bassin laten lopen. De gereinigde oppervlakken zijn nu weer sneller beloopbaar. Het vuile water hoeft niet te worden weggespoeld, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook het water- en energieverbruik vermindert.
Wasplaatsreiniger: zeer effectief bij een juiste toepassing
Voor de reiniging en het onderhoud van betegelde wasplaatsen is een zuurhoudend reinigingsmiddel geschikt, dat snel en effectief vet, wax-resten, roestsporen en kalkaanslag verwijdert. Om deze vervuiling het hoofd te bieden, bieden fabrikanten speciale wasplaats- en tegelreinigers aan die geschikt zijn voor zowel basis- als onderhoudsreiniging. Cementhoudende voegen moeten met water natgemaakt worden alvorens zuurhoudende reinigingsmiddelen te gebruiken. In wasplaatsen met betonvloeren of -wanden moeten alkalische reinigers worden gebruikt, omdat die minder agressief zijn voor het materiaal. In dit geval is het motto: het is beter om met regelmaat te reinigen dan zuurhoudende middelen te gebruiken.
Bij gebruik van hogedrukreinigers worden vóór toepassing op de vervuilde oppervlakken de temperatuur en dosering aangepast, daarna kunnen de vloeren en wanden worden natgemaakt. Na een korte inwerktijd, afhankelijk van de mate van vervuiling, worden de oppervlakken afgespoeld met helder water en hoge druk. Bij het aanbrengen moet erop worden gelet dat het reinigingsconcentraat niet opdroogt, anders kunnen er vlekken ontstaan. Daarom is het raadzaam om de reiniging van de wasruimte stap voor stap uit te voeren.
Bij de keuze van een reinigingsmiddel moeten exploitanten ervoor zorgen dat het geschikt is voor alle oppervlakken en materialen die in een carwash worden gebruikt. Met het oog op het milieu is het belangrijk om voor de wasplaatsen reinigingsmiddelen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn, geen NTA bevatten en separatorvriendelijk zijn, d.w.z. die olie en water in de olieafscheider snel scheiden.
Regelmatige borstelreiniging in portaalwasinstallaties
Niet alleen de hal moet aandacht krijgen, ook de roll-over wasstraat is een doorslaggevend onderdeel. De nadruk ligt op reinigingsmiddel en borstels. Als het systeem op de juiste wasborstel is ingesteld en de hoeveelheid reinigingsmiddel correct is gedoseerd, zullen de aanwezige vuildeeltjes zichzelf zoveel mogelijk verwijderen.
Het reinigingsmiddel dat gebruikt moet worden is afhankelijk van de soort vervuiling of het eventuele kalk in het water en moet tevens voldoen aan de wettelijke voorschriften. Hierbij raden we de volgende methode aan:
1. Sprenkel reinigingsmiddel op het borstelmateriaal
2. Na een korte inwerktijd, afspoelen met water
Bovendien raden de meeste fabrikanten aan het systeem en de borstels 1 tot 2 maal per jaar door gespecialiseerd personeel te laten onderhouden en reinigen.
Het onderhoud van het borstelmateriaal is niet alleen zinvol in verband met waardebehoud maar ook met het oog op de klanten en hun verwachtingen met betrekking tot hoe de wasstraat op hen overkomt. Men kan aan de toestand en de teruglopende wasprestaties van het borstelmateriaal zien wanneer ze aan vervanging toe zijn. In de regel wordt dit uitgevoerd door de servicedienst van de fabrikant. De hoeveelheid werk voor de vervanging ervan bedraagt enkele uren en is vaak gekoppeld aan geplande onderhoudswerkzaamheden.
Zorgen voor een goed en blijvend functioneren van de washal.
Kritieke punten: fotocellen, sensoren en transportkettingen
Vuil moet regelmatig worden verwijderd om het functioneren van de technische installatie te waarborgen. Fotocellen zijn daar een voorbeeld van. Zij registreren wanneer er zich een object, bijvoorbeeld een mens, in het systeem bevindt en zorgen ervoor dat de machine stopt. Bovendien herkennen zij de lengte, contouren en uitstekende delen van het te wassen voertuig. Fotocellen zijn dus een belangrijk instrument voor de veiligheid van mens en voertuig.
Het regelmatig reinigen van de sensoren is dus meer dan alleen een optische kwestie. Het vermindert de kans op ongelukken. Indien een systeem niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen olie, slib of andere verontreinigingen zich op de mechanische onderdelen afzetten en hun werking nadelig beïnvloeden.
Een kritisch punt is bijvoorbeeld de transportketting die kan blokkeren door het slib dat zich daar verzamelt en zo de werking ervan belemmert.
Let op de details
Naast het schoonmaken van de washal moeten exploitanten ook aandacht besteden aan andere belangrijke zaken. Het vervangen van verschoten bestickering bij de inrit, het overschilderen van afgebladderde verflagen, een nieuwe geur voor in de waschemicaliën maar ook schone ramen en een geveegde oprit hebben een niet te verwaarlozen effect op de bestuurder. Want daar waar het schoon is, heeft de klant vertrouwen in een goed wasresultaat.