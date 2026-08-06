Veeg-/zuigmachine MC 150
Compact, krachtig, volledig geveerd: de MC 150 is de comfortabele, zuinige multifunctionele veegmachine met tweezitscabine en vierwielaandrijving in de 3,5-tonsklasse.
De multifunctionele veegmachine MC 150 levert maximale prestaties, zuinigheid en rijcomfort in de 3,5-tons klasse. De multifunctionele veegmachine beschikt over diverse eigenschappen die langdurig werken aangenaam maken – zoals extreem compacte afmetingen, een volledig geveerd, hydraulisch chassis met onafhankelijke wielophanging, een ruime cabine met airconditioning en een optionele passagiersstoel, rugvriendelijke stoelen en het intuïtieve bedieningsconcept van de 2 m³-klasse. De eco!efficiency-modus zorgt voor een uitstekende zuinigheid, waarbij motortoerental, hydraulisch vermogen en veegprestaties in de automatische veegmodus perfect op elkaar worden afgestemd. De MC 150 kan veel verder gaan dan alleen reinigingswerkzaamheden, maar is ook inzetbaar voor winterdienst, onkruidverwijdering en zelfs transportwerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen
Compacte 3,5-tons klasseDoor het lage toegestane totaalgewicht van 3,5 ton volledig geschikt voor trottoirs. De beste wendbaarheid in zijn klasse en 100% tracking voor comfortabel werken in krappe ruimtes. Grote potentiële gebruikersgroep, aangezien er vanaf rijbewijs B gereden kan worden.
Optimaal rijcomfort dankzij volledig geveerd chassisVolledig geveerd, hydraulisch chassis met onafhankelijke wielophanging voor vermoeidheidsvrije transportritten. Altijd hetzelfde veercomfort, ongeacht de beladingstoestand, dankzij automatische niveauregeling. Een voertuighoogte van 1999 mm zorgt voor een probleemloos gebruik in parkeergarages en ondergrondse parkeergarages.
Doordacht bezemsysteemBlikjes, flessen en andere grotere voorwerpen worden door de automatische zuigmondklep opgepikt, waardoor de chauffeur zich beter kan concentreren op zijn kerntaken en het verkeer. Individuele bezembediening voor het vegen onder parkbanken en in smalle ruimtes.
Comfortabele tweezitscabine met uitstekend zicht rondom
- 360° glazen cabine voor optimaal zicht rondom vergemakkelijkt het manoeuvreren en verhoogt de veiligheid voor de bestuurder en de omgeving.
- Intuïtief bedieningsconcept met snelstartfunctie, ideaal voor zowel onervaren bestuurders als gebruikers die de individuele instelmogelijkheden van de 2 m³-klasse op prijs stellen en willen gebruiken.
- Multifunctioneel display in de stuurwielrand voor snelle registratie van de bedrijfsstatus en instellingen, zonder dat u uw ogen van de werkomgeving hoeft af te wenden.
Krachtig hydraulisch systeem
- Met tandem tandwielpomp 2 × 40 l/min (80 l/min aan de voorzijde).
- Extra hydraulisch circuit met 23 l/min voor het aandrijven van de hogedrukreiniger.
- Vier dubbelwerkende hydraulische aansluitingen aan de voorzijde en 2 aan de achterzijde voor aanbouwdelen.
Tijdbesparend dagelijks onderhoud
- Directe toegang tot de motor en alle relevante onderhoudscomponenten voor minder stilstand en een hogere productiviteit.
Geïntegreerde snelwisselsystemen
- Variabele en stabiele fronthef voor de montage van een breed scala aan aanbouwdelen in de categorieën 0, 1N en CAT 1.
- Optie: geïntegreerd hydraulisch wisselframe voor eenvoudig en snel wisselen van aanbouwdelen aan de achterzijde van het voertuig.
- Gemakkelijk aan- en afkoppelen van hydraulische koppelingen door het drukloos maken van de hydraulische circuits.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|48
|Cilinderinhoud (cm³)
|2434
|Cilinder
|4
|Volume brandstoftank (l)
|50
|Emissienorm
|STAGE V
|rijsnelheid (km/u)
|40
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2450
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2660
|Vuilreservoir (l)
|1500
|Waterreservoir (l)
|150
|Schoonwatertank (l)
|195
|Wielbasis (mm)
|1700
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|3500
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Uitvoering
- Verwarming en airconditioning
Videos
Toepassingen
- Ontworpen voor de meest veeleisende veegtaken
- Natte reiniging, irrigatie en onkruidverwijdering
- Multifunctioneel gebruik bij het onderhoud van groene ruimtes
- Krachtig in lichte en middelzware winterdienst
- Transport van werkmaterieel en het trekken van aanhangwagens