De multifunctionele veegmachine MC 150 levert maximale prestaties, zuinigheid en rijcomfort in de 3,5-tons klasse. De multifunctionele veegmachine beschikt over diverse eigenschappen die langdurig werken aangenaam maken – zoals extreem compacte afmetingen, een volledig geveerd, hydraulisch chassis met onafhankelijke wielophanging, een ruime cabine met airconditioning en een optionele passagiersstoel, rugvriendelijke stoelen en het intuïtieve bedieningsconcept van de 2 m³-klasse. De eco!efficiency-modus zorgt voor een uitstekende zuinigheid, waarbij motortoerental, hydraulisch vermogen en veegprestaties in de automatische veegmodus perfect op elkaar worden afgestemd. De MC 150 kan veel verder gaan dan alleen reinigingswerkzaamheden, maar is ook inzetbaar voor winterdienst, onkruidverwijdering en zelfs transportwerkzaamheden.