Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm
Klittenbandstofmop, 60 cm, te gebruiken met bijpassende zolen en kleefdoeken van Kärcher. Met praktische klittenbandrails voor het bevestigen van de 60 cm dikke padzool.
Dankzij de praktische klittenbandrails is het bevestigen van de 60 cm lange padzool aan deze stofmop met een breedte van 60 cm kinderspel. In combinatie met stofdoeken van Kärcher leidt dit tot snelle en grondige resultaten bij het chemisch reinigen van vloeren. Let op: Zoolzool, handvat en stofdoekjes zijn niet bij de levering inbegrepen.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|PA, glasvezelversterkt / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 95 x 160
Videos
Toepassingen
- Vloer - stomerij
- Vloer - nat reinigen