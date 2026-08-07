Dankzij de praktische klittenbandrails is het bevestigen van de 60 cm lange padzool aan deze stofmop met een breedte van 60 cm kinderspel. In combinatie met stofdoeken van Kärcher leidt dit tot snelle en grondige resultaten bij het chemisch reinigen van vloeren. Let op: Zoolzool, handvat en stofdoekjes zijn niet bij de levering inbegrepen.