Onze 400 x 400 x 300 centimeter lange telescoopstang maakt veilige reinigingswerkzaamheden op zeer grote hoogte direct vanaf de grond mogelijk. De speciale lengte maakt een ladder of ander hulpmiddel overbodig, een speciaal gemonteerd glijblok voorkomt op betrouwbare wijze het verdraaien van de stang en de veiligheidskegel en knelbeveiliging zorgen voor een veilige bediening. De zorgvuldig vervaardigde, zeer stabiele telescoopstang is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kunststof.