Classic katoenen dweil Kentucky 400 g
Ideaal op oneffen vloeren: het gebruiksvriendelijke mopsysteem met uitneembare Kentucky mophouder van natuurlijke materialen.
De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen van Kärcher neemt een bijzonder grote hoeveelheid reinigingsoplossing op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. Zelfs in gebieden met veel obstakels zijn de voordelen van de beproefde spaghettipop goed te zien.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel fixatie
|dweil clip
|Materiaal
|100% katoen
|Textiel materiaal
|100% katoen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|21,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|420 x 160
|Afmetingen, verpakt (mm)
|415 x 805 x 282
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen