Classic katoenen dweil Kentucky met band 400 g
Bewezen mopsysteem met Kentucky mophouder van Kärcher. Ideaal als je de vezels vaak moet uitwringen tijdens het schoonmaken, bijvoorbeeld bij het verwijderen van restvuil.
Eenvoudig en bewezen in gebruik en tegelijk zeer effectief: het mopsysteem met uitneembare Kentucky mophouder en tape van Kärcher. De tape houdt de spaghettidweil na het wassen in vorm en verlengt zo de levensduur. De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen neemt bijzonder veel reinigingsvloeistof op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. De voordelen komen ook goed tot hun recht in gebieden met veel obstakels.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel fixatie
|dweil clip
|Materiaal
|100% katoen
|Textiel materiaal
|100% katoen
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|420 x 160
|Afmetingen, verpakt (mm)
|420 x 160 x 60
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen