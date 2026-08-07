De blauwe microvezelmop met klittenband is speciaal ontwikkeld voor schoonmaaktoepassingen in hygiënegevoelige ruimten, zoals zorginstellingen. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een praktische klittenbandsluiting voor eenvoudig bevestigen en losmaken van de mophouder. Dankzij de korte vezelstructuur is de mop ideaal voor het reinigen van gladde en licht gestructureerde harde vloeren. Dankzij de fijne microvezels biedt de klittenbandmop evenwichtige, moeiteloze glij-eigenschappen en een uitstekende opname van vocht en dus ook vuil en stof. De bredere zijkanten van de kortevezelmop verwijderen op betrouwbare wijze los vuil uit hoeken en hoeken. De 60 centimeter brede mopovertrek is zowel geschikt voor gebruik met de spraymethode als voor voorbehandelde toepassingen.