Premium mopset met klittenbandsysteem en ErgoHandle 40 cm

Set: Telescopische steel met dubbele ergonomische draaibare handgreep en mophouder met ErgoFrame-klittenbandsysteem en scharnier.

Vlakmopsysteem met klittenband, geschikt voor het vooraf geconditioneerd reinigen: in een emmer of via een verwerkingssysteem. Ideaal voor professionele reiniging met de hoogste ergonomie.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie klittenband
Werkbreedte (cm) 40
Type steel telescoop
Materiaal Aluminium / PP / Rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 95
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 95 x 100

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Premium mopset met klittenbandsysteem en ErgoHandle 40 cm
Videos
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Accessoires