Premium mopset met klittenbandsysteem en ErgoHandle 40 cm
Set: Telescopische steel met dubbele ergonomische draaibare handgreep en mophouder met ErgoFrame-klittenbandsysteem en scharnier.
Vlakmopsysteem met klittenband, geschikt voor het vooraf geconditioneerd reinigen: in een emmer of via een verwerkingssysteem. Ideaal voor professionele reiniging met de hoogste ergonomie.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|klittenband
|Werkbreedte (cm)
|40
|Type steel
|telescoop
|Materiaal
|Aluminium / PP / Rubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,9
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 95 x 100
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging