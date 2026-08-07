Het Premium Mop Kit-systeem met SafeClip-tas van 40 cm van Kärcher is voorzien van een vergrendeling bij het kardanaansluiting en een telescopische steel die tot 184 centimeter kan worden uitgeschoven, waardoor het ook uitstekend geschikt is voor verticale schoonmaakklussen. Dankzij de zakbevestiging biedt de mopset bovendien een snelle en eenvoudige mogelijkheid om de moppen te verwisselen. Bovendien worden deze rugvriendelijk vastgezet met een clip – zo wordt voortdurend bukken voorkomen.