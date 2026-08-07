Premium mopset met SafeClip-tas en ErgoHandle 40 cm

Set: Telescoopsteel met dubbele ergonomische draaibare handgreep en SafetyClip ErgoFrame-houder met scharnier.

Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer of via een verwerkingssysteem. Ideaal voor professionele reiniging met de hoogste ergonomie.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Tassen
Werkbreedte (cm) 40
Type steel telescoop
Materiaal Aluminium / PP / Rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 1,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,7
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 50

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Premium mopset met SafeClip-tas en ErgoHandle 40 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
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