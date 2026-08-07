De mophouder (40 cm) met clip van Kärcher is voorzien van een rugvriendelijke clipbevestiging, een 360° draaibare koppeling en een gebruiksvriendelijke zakbevestiging voor snel wisselen. De houder is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.