Premium mophouder tas SafeClip 40 cm

Mophouder (40 cm) met rugvriendelijke clipbevestiging, 360° rotatie en zakbevestiging voor snel wisselen.

De mophouder (40 cm) met clip van Kärcher is voorzien van een rugvriendelijke clipbevestiging, een 360° draaibare koppeling en een gebruiksvriendelijke zakbevestiging voor snel wisselen. De houder is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.

Specificaties

Technische gegevens

programma STANDARD
Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Premium mophouder tas SafeClip 40 cm
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  • Vloer - nat reinigen
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