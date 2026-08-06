Trolley Classic I

De uiterst wendbare en zuinige Classic I trolley is ideaal voor snelle onderhoudsreiniging.

De voordelige basiswagen Trolley Classic I is zeer robuust dankzij het gelakte stalen frame, waardoor hij ideaal is voor onderhoudsreiniging in zware dagelijkse werkomstandigheden. Vier zwenkwielen zorgen voor eenvoudige bediening.

Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit
  • Hoogwaardige materialen en zeer robuuste, lichtgewicht constructie.
Beste ergonomie
  • Zeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan.
Gemakkelijke wendbaarheid
  • Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Specificaties

Technische gegevens

programma CLASSIC
Materiaal Staal, geplastificeerd / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 10,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 12
Afmetingen (L × B × H) (mm) 910 x 545 x 1070
Afmetingen, verpakt (mm) 910 x 545 x 1070
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