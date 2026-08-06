Trolley Classic I
De uiterst wendbare en zuinige Classic I trolley is ideaal voor snelle onderhoudsreiniging.
De voordelige basiswagen Trolley Classic I is zeer robuust dankzij het gelakte stalen frame, waardoor hij ideaal is voor onderhoudsreiniging in zware dagelijkse werkomstandigheden. Vier zwenkwielen zorgen voor eenvoudige bediening.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit
- Hoogwaardige materialen en zeer robuuste, lichtgewicht constructie.
Beste ergonomie
- Zeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Materiaal
|Staal, geplastificeerd / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Afmetingen, verpakt (mm)
|910 x 545 x 1070