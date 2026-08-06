Moeiteloos werken met de Trolley Classic II Uitgerust met een zeer robuuste en tegelijkertijd ergonomische moppers is de zuinige reinigingswagen ideaal voor de dagelijkse onderhoudsreiniging. Dit omvat 2 kleurgecodeerde emmers van 6 en 15 liter en een royale afvalverwerkingsmodule om al het afval te verwijderen. Vier roterende wielen zorgen voor eenvoudige bediening, het gelakte stalen frame zorgt voor een lange levensduur.